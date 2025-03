Puntata dopo puntata Tradimento continua a catturare sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori che sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende che lasciano spesso tutti con il fiato sospeso con tante novità e colpi di scena. La soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e non si ferma nemmeno durante il weekend, infatti viene trasmessa ogni sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata.

Anticipazioni Miss Fallaci, Giulia Lippi è Ingrid Bergman: "Impaurita personaggio"/ "Legata a Miriam Leone"

Non solo sul piccolo schermo, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 6 marzo 2025. Queste rivelano che Elmas, su richiesta di Oltan, non rivelerà agli Yenersoy che lui è coinvolto nell’operazione.

Come finisce Miss Fallaci, anticipazioni ultima puntata 11 marzo 2025/ Oriana ricoverata clinica psichiatrica

Tradimento, anticipazioni 6 marzo 2025: Guzide va in carcere per un chiarimento

Nei prossimi episodi della nota dizi turca tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire sempre di più tutti coloro che quotidianamente la seguono. Cos’altro accadrà nell’episodio che andrà in onda domani, giovedì 6 marzo 2025? Stando alle anticipazioni Guzide farà una scoperta che la spiazzerà non poco.

Di che si tratta? Scoprirà che Ozan ha chiesto a Sezai di non frequentarla più fino a quando lei non sarà divorziata ufficialmente. Sorpresa la donna deciderà di recarsi in carcere dall’uomo per un chiarimento. Al momento le anticipazioni di Tradimento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

Anticipazioni Miss Fallaci, terza puntata 4 marzo 2025/ Un’amara menzogna di Alfredo…