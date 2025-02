Le intriganti vicende di Tradimento continuano ad appassionare sempre di più i telespettatori e questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate. La dizi turca va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5, ma tiene incollati al televisore i suoi tantissimi fan anche nel weekend, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata. Inoltre, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Tradimento che verrà trasmessa domani, venerdì 7 febbraio 2025. Queste fanno sapere che Oylum telefonerà a Yesim per farle sapere che finalmente dopo l’incidente Guzide si è svegliata dal coma. Dopo aver appreso l’ottima notizia Tarik sarà visibilmente felice ed emozionato e si recherà subito in ospedale.

Tradimento, anticipazioni 7 febbraio 2025: Yesim delusa da Tarik, Oltan fa una proposta a Ozan

La reazione avuta da Tarik dopo aver scoperto che Guzide si è svegliata getterà Yesim nello sconforto, la donna infatti si sentirà molto frustrata e delusa. Le anticipazioni di Tradimento relative alla puntata di venerdì 7 febbraio 2025 fanno sapere che non appena tornerà a casa deciderà di seguire il consiglio di Burcu. Quale? Quello di rivolgersi ad una medium per risolvere i problemi, infatti farà una costosa videochiamata.

Nel frattempo Burcu all’insaputa dell’amica è riuscita a rubarle un mazzo di chiavi e ne farà una copia. Cos’altro succederà nell’episodio di domani? Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Oltan chiederà a Ozan di lavorare per lui, gli proporrà di supervisionare i suoi cantieri.

