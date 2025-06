In onda anche il sabato dopo Beautiful su Canale 5 Tradimento stupirà non poco i suoi tantissimi fan con tante interessanti e inaspettate novità nella puntata di domani, 7 giugno 2025. In molti non vedono l’ora di assistere alle nuove vicende e di scoprire tutto quello che accadrà.

In attesa di vedere il nuovo episodio di Tradimento, sul piccolo schermo o in streaming sul sito Mediaset Infinity, sono trapelate interessanti anticipazioni sul web che si lasciano sfuggire non pochi dettagli sulla puntata del 7 giugno 2025. Queste ci svelano che Oltan scoprirà che la sua azienda ha un diverso progetto rispetto a quello che ha ricevuto dalla Russia in merito alla costruzione dell’hotel Sharya. Ipek gli farà venire il dubbio che Ersin stia provando a sabotarlo.

Tradimento, anticipazioni 7 giugno 2025: Oltan non crede ad Esrin, Tarik assente alla cerimonia di Ozan

Non appena Esrin si recherà in ufficio si scaglierà contro Ipek quando Oltan lo metterà di fronte all’evidenza. Gli spoiler fanno sapere che confesserà che loro già si conoscono e che la figlia di Sezai sta provando ad incastrarlo, lui però non gli crederà e deciderà di sporgere denuncia contro di lui.

Nel frattempo, Yesim chiederà aiuto a Begum per scoprire di chi è l’auto che ha rischiato di investire Guzide, la donna è una sua cliente e la sua azienda gestisce sistemi di sorveglianza. Ipek chiederà scusa a Guzide per il suo comportamento, dettato a detta sua dalla paura di perdere il padre. Le anticipazioni di Tradimento relative alla puntata di sabato 7 giugno 2025 rivelano che i familiari di Ozan durante la cerimonia di premiazione noteranno che nessuno ha invitato Tarik.

Grande divertimento alla festa di Ozan, lui accetta la proposta di Kahraman

Nell’episodio di Tradimento di domani, 7 giugno 2025, Tarik turberà i presenti quando si presenterà alla serata per Ozan. Però, quando inizieranno a ballare si divertiranno tutti molto. Guzide ballerà con Sezai, Oylum con Kahraman, Ozan con Oyku, Oltan con Ipek e Nazan con Umit.

Altre novità in vista nella puntata di domani, stando alle anticipazioni Tolga e Selin decideranno di prendere una bambina in affidamento. Intanto Ozan deciderà di accettare l’offerta lavorativa di Kahraman, ricomprirà quindi il ruolo di responsabile di cantiere a Istanbul in un grande ospedale.