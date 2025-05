Cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? Moltissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende lasciano spesso tutti con il fiato sospeso. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi. L’amata dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata, e tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend.

CHE DIO CI AIUTI 8/ La serie tv che ricorda una verità per la vita di tutti

Questa settimana ci sarà un doppio appuntamento serale, infatti andrà in onda anche stasera in prima serata su Canale 5. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 7 maggio 2025, queste rivelano che Guzide resterà sconvolta quando durante una cena Ipek in privato la incolperà della morte della madre.

Anticipazioni Gerri, fiction Rai1/ Rossella Albani viene trovata uccisa: chi è stato?

Tradimento, anticipazioni 7 maggio 2025: Numan cerca di parlare con Sezai, lui non le crede

Ci saranno altre interessanti novità e inaspettati colpi di scena nella puntata di domani che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Stando alle anticipazioni Numan noterà subito un’espressione diversa sul volto di Guzide e cercherà di parlare con Sezai. All’uomo dirà che sua figlia potrebbe avere dei problemi con il giudice, lui però non le crederà.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nell’episodio di mercoledì 7 maggio 2025, per evitare di pensare al bacio con Kahraman, Oylum telefonerà alla madre e parleranno della situazione di Ipek e di quando possa essere difficile per lei accettare la donna nella sua vita. Il giorno successivo Guzide e Sezai si recheranno a Dereköy.

Anticipazioni Maria Corleone 2: Rosa Diletta Rossi lancia spoiler bomba/ "Tanti cambiamenti e nuovi nemici"

Mualla caccia di casa Oylum. Tolga lascia Selin

Nella puntata di Tradimento di oggi, martedì 6 maggio 2025, Mualla dirà ai suoi uomini di riportare Oylum da sua madre dopo aver visto il video in cui Tolga aggredisce Kahraman. Guzide, Umit e Sezai cercheranno di aiutare la ragazza ma sarà inutile.

Nel frattempo Tolga confesserà a Selin di essere ancora innamorato di Oylum e di voler mettere fine al loro matrimonio. Ci terrà però a precisare che si assumerà tutte le sue responsabilità nei confronti del bambino che stanno aspettando. Le anticipazioni fanno poi sapere che Zelis chiederà a Ozan di entrare a far parte della nuova società, Tarik accetterà.