Gli episodi di Tradimento continuano a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi con le loro intriganti vicende non fanno mai annoiare i telespettatori e li lasciano spesso con il fiato sospeso con tante interessanti novità e colpi di scena. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e cambia orari durante il weekend, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata.

Gli episodi di Tradimento, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Quotidianamente tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio, intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, venerdì 7 marzo 2025. Cosa succederà? Behram scoprirà che ad Oylum Tolga ha detto di aver interrotto ogni rapporto con il padre, però si tratta solo di una menzogna. Come lo sa? Perché Ercan gli ha inviato alcune foto che ritraggono Tolga sulla barca insieme a Oltan.

Tradimento, anticipazioni 7 marzo 2025:

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i telespettatori durante la messa in onda della puntata di domani, venerdì 7 marzo 2025. Cos’altro succederà nell’amata soap opera turca? Stando alle anticipazioni Behram dopo quello che scoprirà inizierà a pensare che forse dovrebbe rivelare a Oylum come stanno davvero le cose.

L’uomo deciderà di parlarne con il suo amico Ercan e lui lo spronerà ad inviare le foto a Oylum, lo farà davvero? Al momento le anticipazioni di Tradimento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che succederà, colpi di scena e novità non mancheranno.

