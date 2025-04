Tante interessanti novità e colpi di scena lasceranno i tantissimi fan di Tradimento con il fiato sospeso nei prossimi episodi e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata. Tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend, il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Ma cosa succederà nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa domani, martedì 8 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Guzide sarà molto preoccupata per la figlia e deciderà di andare a cercarla insieme a Tarik, Mualla e Nazan. Intanto, Sezai si precipiterà in ospedale dopo aver saputo che Numan ha avuto un infarto.

Tradimento, anticipazioni 8 aprile 2025: Tolga pronto a conoscere la famiglia di Selin

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni Tolga si preparerà a conoscere la famiglia di Selin, Selcuk però lo metterà in guardia. Il motivo? L’amico è convinto che lui sia ancora innamorato di Oylum.

Cos’altro accadrà nella puntata di Tradimento di martedì 8 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Oltan manderà Ozan ad Amsterdam come suo delegato e chiederà a Zelis di andare insieme a lui. La ragazza, però, si rifiuterà di parlare con Ozan.

Sezai vuole aiutare Guzide, Tarik darà 100mila dollari all’ex moglie

Nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa oggi, lunedì 7 aprile 2025, per evitare che Guzide chieda soldi a Tarik Sezai vorrebbe offrirle il suo aiuto. L’ex marito, però, si offrirà di coprire le spese di Oylum e darà 100mila dollari all’ex moglie. Yesim vedendo la scena andrà su tutte le furie e farà irruzione nell’ufficio di Tarik per rivendicare i sui diritti.

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Guzide si troverà in aeroporto insieme a Oylum, in partenza per l’America, l’arrivo di Behram però stravolgerà i loro piani. Cosa succederà? L’uomo porterà via Oylum e quando la madre proverà a chiamarla le comunicherà di aver deciso di restare in città e di convolare a nozze con il fidanzato.