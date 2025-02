Tradimento terrà compagnia ai telespettatori anche domani, sabato 8 febbraio 2025, con un doppio appuntamento su Canale 5 dalle 14.45. Tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i tantissimi fan che quotidianamente seguono le intriganti vicende della dizi turca. Stando alle anticipazioni trapelate sul web Guzide dopo essersi svegliata dal coma sarà ancora in ospedale. Intanto Yesim si metterà in contatto con la medium Madame Dalida con l’intento di eseguire un rito magico in grado di far allontanare Guzide dalla sua vita e da quella di Tarik.

PARADISE/ Tra indagini e misteri la serie che ricorda l'illusione della finta libertà

Nell’episodio che verrà trasmesso domani Sezai all’insaputa di Guzide le lascerà una lettera nella quale le descriverà la vita che avrebbe potuto scegliere e avere, diversa da quella avuta accanto a Tarik fatta di rimpianti. Le anticipazioni di Tradimento rivelano che la donna verrà dimessa dall’ospedale e non appena tornerà a casa la troverà devastata. Lei non può immaginare che è stata Burcu e sospetterà subito di Yesim, Tarik però cercherà di minimizzare. L’accaduto spingerà Guzide e la sua famiglia a riconsiderare il loro legame, facendo emergere speranze e timori. L’uomo non apparirà pentito delle sue azioni e la minaccerà di non mettersi contro Yesim, con la sua risposta Guzide riaffermerà il suo ruolo.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8, Carolina tradisce Vincenzo?/ "È una testa calda": parla Serena Iansiti

Tradimento, anticipazioni 8 febbraio 2025: Tarik difende Yesim con Ozan, poi capisce che gli ha mentito

Ozan affronterà Tarik e Yesim dopo aver scoperto che la casa della madre è stata devastata, il padre difenderà la sua compagna e gli rinfaccerà il fatto che lo mantiene. Offeso dalle sue parole gli restituirà le chiavi di casa, più tardi però l’uomo troverà l’orologio sparito da casa di Guzide e si renderà conto che Yesim ha mentito, deciderà quindi di prendere Oyku e andrà via. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nella puntata di sabato 8 febbraio 2025 il condominio in cui Burcu e Yesim vivono verrà evacuato per un pericolo di crollo, la prima ruberà il cellulare dell’amica e le farà credere che è stato Tarik a portarlo via.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8, come finisce tra Nathan e Manuela?/ Lei scompare: colpevole è Stephen?

Nel frattempo Tolga porterà Oylum da un altro neurologo per avere un altro parere, i due scopriranno che la ragazza sta guarendo e potrà ricominciare a ballare. Stando alle anticipazioni di Tradimento la ragazza deciderà di non partire più e capirà che potrà rimanere vicina a lui restando a Istanbul.