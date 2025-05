I tantissimi fan di Tradimento sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate, le ultime vicende stanno tenendo tutti col il fiato sospeso. Quotidianamente sono moltissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi. L’amata soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata. Tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend, il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Tradimento anticipazioni turche: Serra muore in un modo orribile/ Spoiler clamorosi sulle prossime puntate

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata di domani, giovedì 8 maggio 2025? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni che faranno incuriosire non poco i fan, queste rivelano che Serra, Ipek e Azra penseranno ad un piano per screditare Guzide pubblicamente. Quale? Farla accusare di corruzione nei confronti di un giudice.

Tradimento, anticipazioni nuove puntate/ Tarik e Yesim annunciano le nozze ma lui non si presenta all'altare!

Tradimento, anticipazioni 8 maggio 2025: Kahraman confessa a Behram l’amore per Oylum

Le novità però non sono ancora finite e faranno incuriosire non poco i telespettatori nella puntata che verrà trasmessa domani. Cos’altro succederà? Stando alle anticipazioni Kahraman si lascerà travolgere dai sensi di colpa e si recherà da Behram, ancora in coma, in ospedale.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 8 maggio 2025 Kahraman confesserà al cugino il suo amore per Oylum. Proprio a causa dei sentimenti che prova nei confronti della ragazza convincerà Mualla a scusarsi con lei, per consentire a tutta la famiglia di vivere in armonia.

Squid Game come finisce? Ultima stagione il 27 giugno/ Grandi colpi di scena in arrivo

Le accuse di Ipek spiazzano Guzide, Sezai non crede a Numan

Nella puntata di Tradimento di oggi, mercoledì 7 maggio 2025, durante una cena Ipek in privato accuserà Guzide di essere colpevole della morte di sua madre, parole che la sconvolgeranno non poco. Numan noterà subito un’espressione diversa nel volto della donna e cercherà di parlare con Sezai del fatto che sua figlia possa avere dei problemi con il giudice ma lui non le crederà.

Le anticipazioni fanno poi sapere che durante la notte, per cercare di non pensare al bacio con Kahraman, Oylum telefonerà a Guzide. Madre e figlia parleranno della situazione di Ipek e di quanto possa essere complicato per lei accettare Guzide nella sua vita. Il giorno successivo il giudice e Sezai si recheranno a Dereköy.