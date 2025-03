Tradimento tiene compagnia ai telespettatori anche di sabato, con un doppio episodio in onda su Canale 5 dalle 14.45, in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Colpi di scena e novità non mancano mai e tengono spesso tutti con il fiato sospeso, quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere alcun dettaglio. La dizi turca durante la settimana viene trasmessa alle 14.10, la domenica invece in prima serata.

Gli episodi di Tradimento, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alle puntate che andranno in onda domani, sabato 8 marzo 2025. Cosa succederà? Umit organizzerà una cena con Behram, lo porterà nello stesso ristorante in cui ceneranno anche Oylum Tolga insieme a Ozan e Selin. Non appena arriveranno Umit li inviterà ad unirsi a loro per cenare tutti insieme, la tensione sarà evidente. Dopo l’accaduto con la causa di Oltan la reputazione di Guzide è stata danneggiata, infatti la situazione con il suo studio legale sarà critica e ci saranno altre cattive notizie.

Tradimento, anticipazioni 8 marzo 2025: Tarik e Yesim spietati con Guzide, lei accetta l’ospitalità di Behram

Negli episodi che andranno in onda domani Guzide proverà ad opporsi allo sfratto, il nuovo proprietario però chiamerà la Polizia. Tarik insieme all’immobile ha venduto tutti gli oggetti, i mobili e tutte le proprietà della moglie. Intanto Nihal farà visita a Yesim, l’ex amante di Tarik le proporrà di estorcere all’uomo 500000 dollari con un test di paternità finto, lei però rifiuterà e la manderà via. Le anticipazioni fanno poi sapere che poco dopo Tarik le dirà che avranno una bella casa, quella che ha sottratto alla moglie.

Yesim e Tarik non avranno nessuna pietà di Guzide, nelle puntate di sabato 8 marzo 2025 la donna raccoglierà le ultime cose e accetterà di farsi ospitare in una delle case di Behram. Cos’altro succederà? Stando alle anticipazioni di Tradimento Ozan non saprà nulla dell’accaduto, non appena tornerà a casa troverà Yesim che lo informerà della spiacevole novità.