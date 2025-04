Con tante interessanti novità e inaspettati colpi di scena Tradimento cattura quotidianamente l’attenzione di moltissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti nelle prossime puntate. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata. Va in onda anche durante il weekend, il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 9 aprile 2025. Queste rivelano che Guzide sarà sempre più preoccupata e riporrà la sua fiducia in Mualla, con la speranza che riesca a trovare Behram e Oylum.

Tradimento, anticipazioni 9 aprile 2025: Ebru tenderà una trappola a Yesim per ricattarla

Le novità non sono ancora finite e faranno incuriosire non poco i fan della nota soap opera turca. Stando alle anticipazioni anche Tarik sarà preoccupato per Oylum, lui per ritrovare la figlia si rivolgerà ad un’agenzia investigativa.

Cos’altro succederà nella puntata di Tradimento di mercoledì 9 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Ebru attirerà in un albergo Yesim con l’inganno, come? Le prometterà di farle vedere Oyku ma in realtà ha in mente un piano totalmente diverso, infatti la drogherà e con lo scopo di ricattarla chiederà a Dilek di scattare delle compromettenti foto con un uomo.

Guzide in ansia per Oylum, Selcuk mette in guardia Tolga

Nella puntata di Tradimento che andrà in onda oggi, martedì 8 aprile 2025, Guzide sarà molto preoccupata per la figlia e inizierà a cercarla insieme a Nazan, Tarik e Mualla. Intanto Sezai si recherà in ospedale dopo aver scoperto che Numan ha avuto un infarto.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Tolga sarà pronto a conoscere la famiglia di Selin, Selcuk però lo metterà in guardia perché è convinto del fatto che l’amico sia ancora innamorato di Oylum. Nel frattempo Oltan manderà Ozan Amsterdam come suo delegato e chiederà a Zelis di andare insieme a lui, la ragazza però si rifiuterà di rivolgergli la parola.