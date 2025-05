Cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? I suoi tantissimi fan non vedono l’ora di assistere alle intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata. Tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend, il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Anticipazioni Mare Fuori 6: spoiler trama sesta stagione/ Guai per Lino, scoperto chi ha sparato a Rosa

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 9 maggio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che un uomo con cui Ilknur ha dei debiti per de causa di alcuni affari legati al petrolio si recherà a casa di Mualla. Di chi si tratta? Di Nizamettin, l’uomo cercherà di screditare Ilknur ma lei prenderà le sue difese.

Mare Fuori 6 si farà: quando esce sesta stagione: c'è la data!/ Cast, anticipazioni e spin-off su Rosa Ricci

Tradimento, anticipazioni 9 maggio 2025: romantica cena tra Sezai e Guzide, lui le fa un regalo speciale

Le novità però non sono ancora finite e come al solito cattureranno non poco l’attenzione dei tantissimi fan della soap opera turca. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ed è per questo che non perdono un episodio. Stando alle anticipazioni Guzide e Sezai dovranno fare i conti con un piccolo ‘incidente’ durante il loro viaggio a Dereköy.

Cosa succederà? Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che a causa di un errore nella prenotazione i due dovranno condividere la stessa camera di albergo. Nella puntata di venerdì 9 maggio 2025 si concederanno una romantica cena, durante la quale Sezai come simbolo del suo amore regalerà a Guzide una collana che rappresenta la stella Sirio.

Come finisce Mare Fuori 5: anticipazioni ultima puntata 7 maggio 2025/ Agguato a Rosa Ricci: Tommaso muore?

Escogitato un piano contro Guzide, Kahraman si sente in colpa

Nella puntata di tradimento che verrà trasmessa oggi, giovedì 8 maggio 2025, Serra, Ipek e Azra metteranno in atto un piano con lo scopo di screditare Guzide pubblicamente. Quale? Farla accusare di corruzione nei confronti di un giudice. Intanto Kahraman si recherà in ospedale dal cugino.

Behram è ancora in coma, le anticipazioni fanno sapere che Kahraman in preda ai sensi di colpa gli racconterà di essersi innamorato di Oylum. Per i sentimenti che prova per la ragazza convincerà Mualla a scusarsi con lei, così facendo tutta la famiglia potrà vivere in armonia.