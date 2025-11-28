Anticipazioni Tradimento, come finisce ultima puntata di oggi 28 novembre 2025: prossima settimana torna Io sono Farah

Come finisce Tradimento, anticipazioni ultima puntata del 28 novembre 2025: Oylum scopre chi sono i suoi veri genitori

Finalmente ci siamo, è tutto pronto per il gran finale di stagione della dizi turca che andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5. Come finisce Tradimento? Dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno colpi di scena e risvolti inaspettati. Scendendo nel dettaglio la puntata si aprirà con Ipek che terrà sotto minaccia Azra con la pistola e la costringerà a rivelarle il PIN delle sue carte di credito, dopodiché fuggirà rifugiandosi in un hotel.

Grande Fratello, gesto choc di Simone contro Grazia: web invoca squalifica/ Mima atto sessuale e frasi oscene

Le anticipazioni Tradimento continuano svelando che Azra verrà liberata grazie all’aiuto degli altri condomini e riuscirà a denunciare tutto alla polizia. Tuttavia quando le forze entreranno in casa di Ipek non ci sarà più nessuna traccia. Nel frattempo, Tolga riuscirà a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz e lo farà vedere a Güzide, che a sua volta denuncerà Tarik al procuratore. Oylum scoprirà da Celal chi sono i suoi veri genitori ed insieme a Kahraman andrà a cercarli ma scoprirà che il vero padre, malato di Alzheimer, è morto. Dopo aver compreso che Yesim non ricambierà mai i suoi sentimenti, Dundar la lascerà per Esme mentre Tolga scoprirà che Can è suo figlio!

Anticipazioni Carosello in Love: quando e come finisce, trama completa numero puntate/ Sogno di Laura e Mario

Anticipazioni Tradimento puntata finale: morti choc, gravidanze e tanto altro

E poi ancora dalle anticipazioni Tradimento dell’ultima puntata di oggi, 28 novembre 2025 si scopre che Tarik, smascherato e messo alle strette, chiederà a Guzide di perdonarlo ma lei impassibile andrà dritta per la sua strada. Tolga dopo aver scoperto che Can è suo figlio e pronto a rapirlo e fuggire insieme con Selin. Tuttavia prima di fuggire si recherà dal padre ma troverà Oltan alle prese con Ipek. La giovane infatti minaccerà l’uomo con una pistola- In quel momento, arriverà Tolga e accidentalmente la ragazza gli sparerà. Tolga morirà fra le braccia del padre, chiedendogli di dire a Can quanto suo padre l’abbia amato. Nel frattempo anche Yesim andrà a costituirsi per l’omicidio di Burcu ma prima affiderà la piccola Oyku a Guzide ma in realtà ci sarà una svolta drammatica perché Yesim morirà in un incidente stradale. Come finisce Tradimento? Tutti insieme si ritrovano a casa Ozguder per festeggiare i due anni di Can. Nel frattempo venerdì prossimo su Canale 5 torna un’altra amata dizi turca: Io sono Farah.

