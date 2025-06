Anticipazioni Tradimento choc, l’attrice Ilayda Cevik: “Ipek da bambina ha subìto traumi”

Al centro delle trame delle puntate di Tradimento che stanno andando in onda questi giorni c’è il personaggio di Ipek, la figlia di Sezai. Cinica, machiavellica, algida e fredda gli aggettivi negativi sulla ragazza si sprecano ed in poco tempo è diventata l’antagonista principale della dizi turca. Ipek odia ciecamente Guzide perché teme che la donna gli porti via l’unica persona a lei cara, il padre e pur di allontanarla dalla sua vita è disposta e tutto. Tuttavia nelle prossime puntate di Tradimento si scoprirà chi è davvero Ipek e che cosa si cela nel suo passato.

Adesso delle anticipazioni Tradimento le ha fornite l’attrice che impersona Ipek, Ilayda Cevik rivelando che dietro la maschera di cinica e cattiva c’è molto altro. In un’intervista concessa a Dreamers Magazine e pubblicata con breve estratto da Mediaset Infinity l’attrice ha rivelato che il suo personaggio non è soltanto una donna cinica ma anche un’anima tormentata e spaventata e che nelle prossime puntate verrà fuori cos’è successo nel suo passato. “Ipek è una ragazza pericolosa che si porta dietro dei traumi irrisolti.” ha confessato Ilayda aggiungendo che per interpretarla al meglio si è documentata molto.

Tradimento, l’attrice Ilayda Cevik anticipa: “Ipek ha un disturbo mentale documentato”

Durante l’intervista l’attrice Ilayda Cevik ha rivelato che Ipek di Tradimento ha un ‘disturbo mentale documentato’ che non è ben specificato ma che è facilmente intuibile non solo dai comportamenti e dagli atteggiamenti della ragazza ma anche dal fatto che la giovane prendere dei farmaci, per questo motivo Ilayda si è documentata anche sulla condizione del suo personaggio per renderla al meglio ed anche umanizzarla. Insieme ai registi ed allo sceneggiatore ha esplorato il passato di Ipek per comprenderla meglio. Insomma c’è una lavoro molto minuzioso dietro e dalle anticipazioni Tradimento si scopre che presto ci sarà una svolta choc e si scoprirà cosa si nasconde nel passato di Ipek, la morte prematura della mamma quando era solo una bambina, il rapporto burrascoso con il padre Sezai e la convinzione che sia stato proprio lui ad ucciderla sono solo alcuni dei traumi di Ipek.