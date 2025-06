Anticipazioni Tradimento: che fine fa Selin? Dopo il tentato suicidio Serra incastra Tolga

Cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca con protagonisti Guzide ed Oylum, Tolga, Ipek e tutti gli altri protagonisti? Dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Selin vivrà un periodo di forte dolore e angoscia che la spingerà giù verso una spirale di autodistruzione che avrà effetti devastanti. Nelle puntate di questi giorni, infatti, la giovane moglie di Tolga ha tentato il suicidio perché disperata per la morte della figlia neonata. La piccola è stata vittima della cosiddetta ‘sindrome della morte in culla’.

La morte della bambina ha dettato i genitori nell’angoscia e Selin di Tradimento disperata ha tentato di togliersi la vita con un gesto estremo venendo salvata in extremis da Tolga ma cosa succederà nelle prossime puntate? Le anticipazioni Tradimento svelano che la giovane non riuscirà a superare il dolore ed entrerà in piena paranoia. Anche Tolga, da parte sua si sentirà sempre più in colpa e responsabile per quello che è successo a Selin. Di questa sua fragilità se ne approfitterà Serra che prima lo farà ubriacare e poi gli confesserà di aspettare un figlio da lui.

E non è finita qui, dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Serra e Tolga cederanno ad una notte di passione. E dopo una serata a base di eccessi ed alcool, Serra insinuerà in Tolga il dubbio che tra di loro possa esserci stato più di un semplice momento di debolezza. E tutto ciò farà parte di un diabolico piano perché Serra farà rinchiudere Selin in un istituto psichiatrico per poter iniziare con l’inganno una relazione con Tolga. Il ragazzo però da parte sua sarà sempre più confuso e nel panico. Convinto di essere il responsabile di tutti i drammi di Selin, non riuscirà a pensare in modo lucido e crederà davvero di aspettare un figlio da Serra.

Nel frattempo, dalle anticipazioni Tradimento sulla puntata di domani, 16 giugno 2025 si scopre che Kahraman si sveglierà dopo l’operazione, per la gioia di Oylum e di tutta la famiglia. Nel frattempo Ipek coinvolgerà Azra nel suoi malvagio piano per vendicarsi di Yesim. Le due si intrufoleranno nella camera di Oltan e dal PC ruberanno il video in cui si vede Yesim prostituirsi. A questo punto saranno loro a tenere sotto minaccia la donna.