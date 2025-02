Anticipazioni Tradimento, puntata dal 10 al 16 febbraio 2025: Guzide ripudia sua figlia Oylum

Programmazione stravolta per la dizi turca di Canale5 Tradimento. Dopo il gran finale di stagione di Endless Love che ha incollato milioni di telespettatori, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di rivoluzionare il suo palinsesto e farla sostituire da un’altra soap turca, il cui titolo originale è Aldatmak, che andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10, il sabato con un doppio episodio dalle 14:30 circa fino a lasciare la linea a Verissimo e la domenica in prima serata. Cosa succederà nelle prossime puntate? Scopriamolo dalle anticipazioni Tradimento dal 10 al 16 febbraio 2025.

Dalle anticipazioni Tradimento dal 10 al 16 febbraio 2025, svelano che innanzitutto Guzide uscirà dal coma in cui era finita a causa di un gravissimo incidente. La giudice che ha il volto dell’attrice Vahide Percin si risveglierà ma la gioia durerà poco perché scoprirà tutte le bugie che le ha detto la figlia Oylum. La giovane ha interrotto gli studi di Medicina e negli ultimi mesi, anziché andare all’Università e sostenere esami come raccontato, ha frequentato una scuola di ballo con il sogno di andare poi a New York. Dopo che la giovane ha confessato la verità alla madre quest’ultima reagirà nel peggiore dei modi: Guzide ripudierà la figlia Oylum e la caccerà via di casa.

Tradimento, anticipazioni fino alla prossima puntata del 16 febbraio 2025: Oylum rischia di morire

Dalle anticipazioni Tradimento delle prossime puntate si scopre che Oylum disperata e sconfortata dal comportamento della mamma Guzide troverà conforto nel fratello Ozan e negli amici di sempre Selin e Tolga mentre Yesin assisterà soddisfatta alla scena. Tuttavia anche per quest’ultima i guai saranno dietro l’angolo, Tarik scoprirà che ha avuto contatti con Berrin e la lascerà definitivamente negandole la possibilità di vedere Oyku. E mentre Yesim giurerà vendetta contro la famiglia Yenersoy, Oylum l’aggredirà fisicamente intimandole di smettere di tormentare e tortura la madre. Alla fine Tarik, impietosito dalla piccola Oyku, la riporterà dalla madre e comunicherà alla donna di non avere nessuna intenzione di compare una nuova casa per lei.

Si giunge così alle anticipazioni Tradimento della prossima puntata, 16 febbraio 2025, e ci sarà un evento drammatico con Oylum che rischierà di morire. La giovane verrà investita poco lontana da casa ma si tratterà di una comune vendetta bensì di una ritorsione e finirà sotto la minaccia di una pistola. Per sua fortuna, però, verrà salvata da Behram, un giovane che le offrirà il suo aiuto. Nel frattempo, Sezai scoprirà dell’ingente patrimonio con Tarik tiene nascosto di più di 20 milioni di euro. Informerà Guzide che a sua volta chiamerà subito l’avvocato per trovare un modo per impossessarsi di quei soldi. I guai però non sono finiti perché la piccola Oyku sconvolta dai litigi dei genitori fuggirà di casa senza lasciare traccia, Yesim sarà disperata mente Tarik crederà che si tratta di una messinscena.