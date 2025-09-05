Anticipazioni Tradimento, oggi 5 settembre 2025: l’operazione salva Tolga ma distrugge un matrimonio, l’ira di Kahraman scuote Oylum.

Anticipazioni Tradimento, oggi 5 settembre 2025: Selin spara a Tolga

Continua il venerdì sera con Tradimento, soap turca che sta per avviarsi verso la fine delle puntate. Oggi, 5 settembre 2025 scopriremo dunque un altro episodio di Aldatmak (titolo originale), la serie che conta ben 71 puntate e che in Italia continua a riscuotere un enorme successo. La versione italiana è stata ridotta a 45 minuti per episodio, e al momento mancano solo otto puntate per arrivare alla finale. Andiamo dunque a scoprire le anticipazioni Tradimento per stasera, venerdì 5 settembre.

Prima di entrare nel vivo delle anticipazioni facciamo un breve recap riguardo a quello che è successo nelle puntate precedenti. Guzide e Tarik stavano per riappacificarsi dopo che lui in diretta tv le ha chiesto scusa. Lei, però, ha guardato la scena provando non poco disgusto. Intanto Serra ha confessato di essere incinta di Tolga e Oltan l’ha corrotta con 10 milioni di dollari affinchè abortisse. Non solo, Selin ha preso la pistola e ha sparato a Tolga.

Anticipazioni Tradimento, oggi 5 settembre 2025: Tolga ha bisogno di un trapianto di rene

Le anticipazioni Tradimento per oggi 5 settembre 2025 ripartono dalla sparatoria a Tolga. Dopo il fattaccio Selin viene subito portata alla polizia ma non parla e non vuole spiegare nulla rispetto a quello che ha fatto. Lui viene portato invece in ospedale dove si scoprirà che è vivo per miracolo: ha un proiettile nel rene, uno nel polmone e uno nell’intestino e i medici si stupiscono che non sia ancora morto. Intanto Serra ruba i soldi a Oltan e scappa da lui insieme ad Alper.

Nel prossimo episodio di Tradimento, in onda stasera alle 21.30 su Canale 5, si parlerà anche di Guzide che va a trovare Kadriye alla quale chiederà cos’è successo con Sezai. Nel frattempo, il dottore parla con Oylum e Oltan di quello che è successo a Tolga e li informa che si trovano in gravi condizioni. In ospedale, Oltan incontrerà una ragazza che è lì per assistere a sua sorella, la quale si trova ricoverata dopo essere stata picchiata dal suo ex fidanzato. Preso dal desiderio di vendetta, Oltan deciderà di farla pagare all’uomo. La puntata si concluderà con Tolga, che per continuare a sopravvivere ha bisogno di un trapianto di rene.

