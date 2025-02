Anticipazioni Tradimento, colpi di scena in arrivo nella seconda puntata del 1 marzo 2025

Novità in arrivo nella serie turca di Canale Cinque Tradimento, che dopo la consueta messa in onda nella striscia quotidiana, tornerà a servizio del pubblico Mediaset anche domenica 1° marzo in prima serata. Le anticipazioni Tradimento prevedono diverse sorprese e colpi di scena. Guzide rimarrà sorpresa da Oylum e crede che il suo unico obiettivo possa essere quello di sposarsi, mentre allo stesso tempo ha paura che Tolga possa riconciliarsi con Oltan. Stando alle anticipazioni Tradimento, Yesim avanzerà una proposta a Oltan riguardo al patrimonio di Tarik, ma lui deciderà di rifiutare con una certa veemenza, Elmas cercherà di estorcere delle informazioni riguardo al patrimonio dello stesso Tarik, che tenterà incredibilmente di corrompere i figli.

Tarik arriverà a mettere le mani su una fetta di denaro nel suo ufficio, dopo aver messo sul piatto un milione di dollari a Oylum e Ozan per far sì che Guzide smetta di mettergli i bastoni tra le ruote. La sua offerta cresce e arriva a toccare quota due milioni quando i figli evidenziano l’immoralità della sua proposta economica.

Anticipazioni Tradimento, Sezai ha dei grossi dubbi

Nel corso delle prossime puntate della serie turca trasmessa su Canale Cinque assisteremo a nuovi colpi di scena, considerando che Ozan chiede a Sezai di stare lontano da sua madre, donna ufficialmente sposata.

Le anticipazioni Tradimento svelano che Sezai è ancora indeciso se dirla tutta sui suoi sentimenti in questo momento, nel frattempo viene inaugurato lo studio di Guzide arriva la notifica sui cellulari dei presenti in cui viene annunciata la sua destituzione, Tarik ha messo in piedi un piano che sembra aver dato i suoi frutti, ma in tutto questo Elmas sembra sempre più intenzionato a rovinare la sua gloria in quello che sembra il momento più alto della sua carriera.

