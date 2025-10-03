Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 10 ottobre 2025: Dundar non è il figlio di Guzide? Colpo di scena clamoroso nei nuovi episodi

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 10 ottobre 2025, verità clamorosa su Dundar: non è il figlio di Guzide?

Sta andando in onda una nuova imperdibile puntata di Tradimento la dizi turca con protagonista Vahide Percin che va in onda ogni venerdì in prima serata. Le trame sono ormai entrate nel vivo ma dagli spoiler sui nuovi episodi si scopre che intrighi, colpi di scena, risvolti scioccanti e verità insospettabili non mancheranno e nulla è come sembra. Scendendo nel dettaglio, infatti, dalle anticipazioni Tradimento sulla prossima puntata i protagonisti sospetteranno che Dundar non è il figlio di Guzide ed al centro delle trame ci sarà anche Yesim.

Facendo un passo indietro, dopo aver scoperto che Oylum non è la loro figlia biologica, Guzide e Tarik sono andati alla ricerca del loro figlio e, dopo una serie di indagini e ricerche hanno scoperto che il loro figlio è un ragazzo di nome Dundar. Tuttavia, dalle anticipazioni Tradimento della prossima puntata, 10 ottobre 2025, si scopre che la verità è ben diversa. A casa di Guzide si presenterà Cemile, l’ostetrica che ha fatto nascere il ragazzo. Quest’ultima racconterà una verità ben diversa alla giudice dicendole di ripetere il test del DNA perché non è la vera madre di Dundar!



Umit innamorato di Yesim ma lei esce con un altro! Anticipazioni Tradimento 10 ottobre 2025

E poi ancora dalle anticipazioni Tradimento sulla prossima puntata in onda venerdì 10 ottobre 2025 si scopre che al centro delle trame ci sarà anche la cinica ed arrivista Yesim. L’ex compagna di Tarik chiusa la storia con l’uomo dopo aver scoperto tutta la verità sulla sua famiglia si è avvicinata molto al giovane Umit. Quest’ultimo ha iniziato a provare dei sentimenti nei suoi confronti ma non ha il coraggio di dichiararsi. Ebbene, gli spoiler sui prossimi episodi svelano che finalmente Umit troverà il coraggio di confessare a Yesim di essere innamorato di lei ma sarà troppo tardi.

Quando finalmente sarà deciso a dichiararsi, Umit organizzerà una cena con Yesim per dirle di amarla. Tuttavia durante la cena la donna riceverà una telefonata da un misterioso uomo. Chiusa la conversazione uscirà dal ristorante e Umit si accorgerà che la giovane salirà su una macchina, chi c’è alla guida? Le anticipazioni Tradimento non si spingono oltre ma noi siamo in grado di spoilerarvi che Yesim uscirà con Dundar! Nelle prossime puntate scoccherà la scintilla tra Yesim e Dundar che non porterà a nulla di buono. L’appuntamento con la dizi turca è per ogni venerdì in prima serata su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.