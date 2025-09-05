Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 12 settembre 2025: Oylum dona un rene a Tolga ma quest'ultimo finisce in coma...

Anticipazioni Tradimento prossima puntata del 12 settembre 2025: Oylum salva la vita a Tolga

La puntata di questa sera, venerdì 5 settembre 2025, della dizi turca trasmessa da Canale 5 si sta per concludere con un colpo di scena drammatico. Dopo aver scoperto che Serra aspetta un figlio da marito, Selin ha tentato di uccidere Tolga in uno scatto d’ira. Si è presentata nel suo ufficio ed ha dato fuoco a tutto, il ragazzo è in condizioni critiche se la caverà? Le anticipazioni Tradimento della prossima puntata 12 settembre 2025 svelano che Tolga rischierà di morire e suo padre Oltan sarà sempre più disperato. I medici diranno che l’unica possibilità d salvezza per il giovane è un trapianto di rene.

Disposta a tutto pur di salvare l’uomo che ama da sempre nonché padre di suoi figlio Can, Oylum deciderà di donargli un rene per salvare la vita a Tolga andando contro il parere di tutti, la sua famiglia ma anche Kahraman saranno contrari salvo poi cambiare idea ed appoggiarla nella sua coraggiosa scelta. Oylum ancora una volta non volterà le spalle a Tolga. L’operazione riuscirà perfettamente e al suo risveglio Oylum chiederà subito notizie di Tolga a Guzide che la rassicurerà dicendogli che è in terapia intensiva ma l’operazione è andata bene ed i medici sono speranzosi. Tuttavia, dalle anticipazioni Tradimento della prossima puntata del 12 settembre 2025 si scopre che Kaharaman nutrirà dei sospetti sulla moglie e comincerà a capire che Oylum è ancora innamorata di Tolga.



Tradimento anticipazioni, prossima puntata: Kahraman chiede il divorzio ad Oylum

Le emozioni, i risvolti inaspettati e spiazzanti non mancheranno nella prossima puntate, le anticipazioni Tradimento rivelano che Kahraman deciderà di fidarsi della moglie e si resenterà in ospedale da lei con dei palloncini. Tuttavia involontariamente vedrà Oylum in lacrime accanto al capezzale di Tolga, a questo punto scoprirà che i suoi sospetti erano fondati, lascerà in preda all’ira e la gelosia l’ospedale e mediterà il divorzio. Nel frattempo Oylum rivelerà ad un Tolga in coma tutta la verità: lo ama e lo ha sempre amato e Can è suo figlio! Quale sarà il destino del giovane? Si risveglierà? Nel frattempo Oltan sarà disperato per le sorti del figlio, consapevole che tutto il denaro che possiede non può nulla per salvarlo.