Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 14 novembre 2025: Guzide indaga su un misterioso uomo: chi è Lutfu Taninir e che c'entra con il figlio

Anticipazioni Tradimento prossima puntata del 14 novembre 2025: Guzide indaga sul misterioso Luftu

Dalle anticipazioni Tradimento sulla prossima puntata che andrà in onda venerdì 14 novembre 2025 si scopre che Guzide, sempre più determinata e combattiva, continuerà ad indagare sul suo passato per scoprire che cos’è successo a suo figlio e che fine ha fatto. Facendo un passo indietro nelle scorse puntate si è scoperto che Oylum, non è la figlia biologica di Guzide e Tarik e da allora i due coniugi hanno iniziato le ricerche per scoprire la verità. Dopo molte indagini e ricerche hanno incontrato Dundar ma, quando è stato fatto al giovane il test del DNA, si è scoperto che non era il loro figlio.

Anticipazioni turche Tradimento: che fine ha fatto il vero figlio di Guzide e Tarik?/ Svelata verità choc

A questo punto Guzide, senza l’aiuto di Tarik che ha un ruolo ambiguo ed oscuro sulla vicenda, continuerà le ricerche da sola e le anticipazioni Tradimento della puntata della prossima settimana, 14 novembre 2025, scoprono che farà una scoperta incredibile. Guzide si recherà quindi a casa di Nermin, vedova del medico che l’ha assistita durante il parto, e scoprirà dettagli interessanti su quanto accaduto nell’ospedale in cui era stata ricoverata. Durante il parto non c’era soltanto il marito di Nermin in servizio, ma anche un altro uomo che assisteva le partorienti: Lutfu Taninir, chi è quest’ultimo e soprattutto che ruolo ha avuto?



Anticipazioni Forbidden Fruit 10 novembre 2025/ Caner si scontra con Ender, Yildiz l'ha incastrata

Mualla disperata chiede aiuto ad Oylum: anticipazioni Tradimento prossima puntata (14 novembre 2025)

Guzide non sarà l’unica protagonista nelle trame della prossima puntata. Dalle anticipazioni Tradimento si scopre che ampio spazio avrà anche Mualla sempre più disperata e sola per la piega che sta prendendo la sua vita che arriverà persino a chiedere aiuto ad Oylum. La donna, dopo aver perso il figlio Behram, ha accolto in casa sua il nipote Kahraman che nel corso delle puntate si è innamorato di Oylum, i due si sono sposati e lui ha riconosciuto come suo figlio il piccolo Can. Tuttavia quando Kahraman ha scoperto che i suoi veri genitori sono Sezai e Kadrye ha preso una decisione spiazzante: ha deciso di chiudere i contatti con la zia.

Noi del Rione Sanità 2 si farà o non ci sarà una seconda stagione? Possibili anticipazioni/ Cosa sappiamo

Le anticipazioni Tradimento, infatti, svelano che Kahraman andrà via di casa, lasciando Mualla nella più totale disperazione. Tuttavia, ci sarà un colpo di scena, quest’ultima si presenterà a casa di Guzide per chiederle scusa per tutto il male fatto e soprattutto chiederà aiuto ad Oylum implorandola di non abbandonarla ma di continuare a farle vedere il piccolo Can, che lei ormai considera come suo nipote. Cosa deciderà di fare Oylum? L’appuntamento con la prossima puntata di Tradimento è per venerdì 14 novembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.