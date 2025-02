Un faccia a faccia tra Yesim e Burcu rischia di finire in tragedia… Le anticipazioni Tradimento, puntata 17 febbraio 2025

Di puntata in puntata la tensione sembra non conoscere limiti all’incremento; la prossima puntata di Tradimento – 17 febbraio 2025 – potrebbe presentare ai telespettatori alcuni dei momenti più concitati della stagione. Una discussione veemente tra due protagonisti, una rovinosa caduta e una tragedia che incombe: cosa vedremo questo lunedì? Scopriamolo con le anticipazioni Tradimento prossima puntata, come sempre su Canale 5 il 17 febbraio 2025.

Le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata – lunedì, 17 febbraio 2025 – vedono Yesim protagonista di una situazione particolarmente spigolosa. Fingerà un incontro casuale con Burcu presso la stazione ma per mettere in atto un gesto tutt’altro che placido. Fortunatamente una telecamera della struttura li riprende in ogni loro gesto e soprattutto quando improvvisamente scoppia una brutale discussione.

Tradimento, anticipazioni prossima puntata: cosa è successo a Burcu?

Toni accesi, parole forti; lo scontro tra Yesim e Burcu non sembra trovare fine finchè non succede qualcosa che sembra irreparabile; in un attimo di foga Yesim colpisce Burcu provocando la sua caduta sui binari. Non solo il colpo; la cosa tremenda è che – stando alle anticipazioni Tradimento per la prossima puntata, 17 febbraio 2025 – proprio in quel momento si avvicinerà l’arrivo di un treno.

Mentre una tragedia sembra concretizzarsi con protagonisti Yesim e Burcu, Selin e Oylum sono anche loro presenti presso la stazione ma non riescono da subito a rendersi conto della tragedia che sta per consumarsi. Nel frattempo, Tarik riceve la notizia più inaspettata: Ozan è in carcere. Il dubbio attanaglierà i telespettatori: cosa è successo a Burcu? Sarà riuscito a mettere in salvo la sua vita dopo la caduta sui binari? Domande che ora sembrano senza risposta ma che presto potrebbero essere risolte dai risvolti di quanto raccontato con le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata, lunedì 17 febbraio, su Canale 5.

