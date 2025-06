Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 21 giugno 2025: Ipek tenta il suicidio ma c'è un colpo di scena: Guzide è coinvolta

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 21 giugno 2025: Ipek tenta il suicidio!

Cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento? Le trame della dizi turca entreranno sempre più nel vivo e nulla sarà come sembra, tutti saranno contro tutti con i proprio inganni, i proprio tradimenti e le mezze verità che non riveleranno a nessuno. Tuttavia ci sarà un evento inaspettato e devastante che avrà ripercussioni su tutti i protagonisti come un devastante effetto domino. Vediamo allora nel dettaglio cosa svelano le anticipazioni Tradimento puntata del 21 giugno 2025.

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Tradimento della puntata di sabato 21 giugno 2025, svelano che la tensione tra Ipek ed il padre Sezai crescerà sempre di più. I due saranno alle prese con violenti scontri e pesanti litigi dovuti al comportamento della giovane che è arrivata a mettere in pericolo Guzide. Durante uno di questi violenti litigi, Ipek scapperà di casa e non è tutto perché in seguito invierà al padre un terribile messaggio, gli dirà di essere pronta a togliersi la vita. Ipek tenterà il suicidio ma quel che è peggio è che nessun sarà in grado di aiutarla perché nessuno sa dove si trova.

Tradimento, anticipazioni di sabato 21 giugno 2025: paura per Ipek, cosa nasconde Guzide

E non è tutto perché dalle anticipazioni Tradimento della puntata di domani, sabato 21 giugno 2025, si scopre che la situazione si farà sempre più grave e prenderà una piega davvero pericolosa. Il panico sarà alle stelle perché nessuno saprà dove si trova Ipek e se veramente tenterà di togliersi la vita, la vicenda si farà sempre più grave e ci sarà un colpo di scena clamoroso, Guzide si troverà ancora una volta al centro di tutto: cosa nasconde questa volta la giudice?

Ed a proposito di Guzide, la giudice e Tarik in totale segreto e senza dire nulla a nessuno andranno alla ricerca di Dundar il loro presunto figlio. Tuttavia le cose non andranno come previsti, il giovane scoprirà tutto e non appena si ritroverà al centro dell’attenzione mediatica minaccerà i suoi presunti genitori di essere pronto a querelarli per diffamazione. Nel frattempo Tolga tranquillizzerà Kahraman rivelandogli che non è successo nulla con Oylum e il nipote di Mualla a sua volta chiederà scusa ad Oylum ma senza ottenere i risultati sperati.



