Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 21 novembre 2025 Selin scarcerata, Guzide e Yesim alleate contro Tarik: spunta video che incastra

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 21 novembre 2025: Selin scarcerata

Ci si avvicina sempre di più al finale di stagione della dizi turca di Canale 5 con protagonista Vahide Percin nei panni della giudice Guzide Yenersoy e dalle anticipazioni Tradimento sulla prossima puntata in onda venerdì 21 novembre 2025 si scopre che non mancheranno colpi di scena spiazzanti. Al centro delle trame come sempre la famiglia Yenersoy ma non solo anche Oltan e Tolga, Selin alle prese con un ottima notizia e Tarik che si troverà a dover combattere contro un’alleanza inaspettata.

Anticipazioni Forbidden Fruit 14 novembre 2025/ Dundar dichiara il suo amore a Zeynep, lei perdona Alihan

Scendendo nel dettaglio si scopre che saranno giorni importanti per Selin, la giovane ha tentato di uccidere Tolga e per questo è finita in carcere ma durante il processo la sua situazione ha preso una piega diversa ed ha ottenuto i domiciliari. E non è tutto, le anticipazioni Tradimento della prossima puntata di venerdì 21 novembre 2025 svelano che finalmente ci sarà l’udienza di scarcerazione per Selin. Durante il processo gli avvocati della giovane presenteranno le sue difese ma determinante per la sua scarcerazione sarà l’intervento di Tolga, che si assumerà le sue responsabilità dicendo che la moglie si è comportata così per prendere le sue difese. Tale comportamento sarà decisivo e Selin verrà scarcerata!



Anticipazioni turche La notte nel cuore: Halil muore?/ Sumru disperata tenta di ucciderlo sparandogli

Guzide e Yesim: l’alleanza inaspettata contro Tarik: anticipazioni Tradimento prossima puntata 21 novembre 2025

E non è tutto, dalle anticipazioni Tradimento si scopre che nelle prossima puntata ampio spazio avrà la protagonista assoluta Guzide. La giudice continuerà ad indagare per scoprire chi è il suo vero figlio e che fine ha fatto. Seguendo alcune piste andrà da un’anziana donna Nermin, vedova del medico che l’ha fatta partorire e scoprirà che nel 1998 in quell’ospedale un altro uomo che assisteva le partorienti: Lutfu Taninir, su cui inizierà ad indagare. E gli spoiler svelano che l’uomo sarà una figura centrale nello scoprire la verità su quello che è successo al figlio.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata domenica 16 novembre 2025/ Resa dei conti Halil e Tashin

E poi ancora le anticipazioni Tradimento della prossima puntata del 21 novembre 2025 svelano che ci sarà un alleanza inaspettata tra Guzide e Yesim: le due nemiche giurate metteranno da parte ruggini e rancori per unirsi contro Tarik. Yesim confesserà a Guzide di aver ripreso in un video Tarik mentre uccideva Korkmaz, ma di non essere più in possesso del video in questione. Guzide chiederà aiuto a Tolga per recuperare il video.

