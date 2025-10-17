Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 24 ottobre 2025: Oltan costretto sposare Ipek, Mualla contro Ilknur e Yesim smaschera Tarik

Manca poco al gran finale di stagione di Tradimento, la dizi turca di Canale 5 con protagonista la giudice Guzide interpretata da Vahide Percin. In quest’ultime puntate tutte le verità più scabrose e i segreti più inconfessabili verranno a galla e lasceranno il telespettatore con il fiato sospeso fino all’ultimo. Dalle anticipazioni Tradimento della prossima puntata del 24 ottobre 2025 si scopre che al centro delle trame ci sarà la coppia formata da Oltan e Ipek. Quando diventerà una notizia di pubblico dominio la gravidanza di Ipek, Sezai metterà con le spalle al muro Oltan.

Le anticipazioni Tradimento svelano che Ipek scoprirà di essere incinta di Oltan ma, in un primo momento non dirà nulla a nessuno. Tuttavia quando Sezai scoprirà che sua figlia aspetta un figlio da Oltan, andrà dall’imprenditore per un confronto. Oltan, dal canto suo, sarà pronto a sdebitarsi con l’amico avvocato accettando di sposare Ipek, ma il matrimonio sarà solo di facciata, perché Oltan non vivrà con la moglie e il futuro nascituro. Il matrimonio tra Oltan e Ipek sarà solo di facciata, l’uomo non prova più alcun sentimento positivo nei confronti della giovane e questo porterà ad una drammatico risvolto nelle prossime puntate.

Yesim scopre le bugie di Tarik, Mualla non perdona Ilknur: anticipazioni Tradimento prossima puntata

Non solo il matrimonio tra Oltan e Ipek, le anticipazioni Tradimento della prossima puntata svelano che ci sarà tanta altra carne al fuoco. Sezai sarà disposto a tutto pur di recuperare il rapporto con Guzide e dopo la fine del loro matrimonio cercherà conforto in Nazan ma anche questo tentativo si mostrerà vano. E poi infine spazio avranno le vicende di Yesim e Tarik, la donna scoprirà che l’uomo le ha mentito e cercherà di vederci chiaro.

Nella prossima puntata di Tradimento in onda venerdì 24 ottobre Yesim andrà a prendere sua figlia Oyku a scuola e si troverà di fronte a una sorpresa inaspettata. Yesim scoprirà, infatti, attraverso il racconto della bambina, che Tarik le ha mentito, facendole credere che la madre fosse partita per l’Australia e l’avesse abbandonata. Questa situazione minerà ulteriormente i rapporti tra i coniugi Yenersoy. Nel frattempo, nonostante Ilknur implori il suo perdono, Mualla non sarà disposta a concederglielo.

