Anticipazioni Tradimento prossima puntata 26 settembre 2025/ Guzide contro Sezai: la verità choc su Kahraman, Selin perde la testa e Umit...

Anticipazioni Tradimento prossima puntata 26 settembre 2025: spunta la verità choc su Kahraman e Guzide affronta Sezai

Dalle anticipazioni Tradimento sulla prossima puntata del 26 settembre 2025 si scopre che anche nei nuovi episodi non mancheranno i colpi di scena e i risvolti inaspettati. Andando con ordine verrà fuori una verità choc su Kahraman che avrà effetti devastanti soprattutto su Guzide ed il suo rapporto con Sezai. Kahraman è il figlio che Kadriye ha avuto con Sezai. Scoperto ciò Guzide come una furia andrà da Sezai. Il rapporto tra i due sarà sempre più teso.

E poi ancora le anticipazioni della prossima puntata svelano che Kadriye andrà da Kahraman per cercare un dialogo e un confronto ma la situazione sarà sempre più tesa e complessa con il ragazzo sconvolto dalla verità. Respinta in maniera brusca da Kaharaman la donna troverà conforto in Sezai che la rassicurerà sul fatto che il rapporto con il figlio migliorerà. Kahraman tornerà da Oylum e le confiderà di aver scoperto chi è la sua vera madre. Durante la conversazione emergerà anche che questa donna ha avuto un legame sentimentale con Sezai in passato.

Tradimento, anticipazioni prossima puntata del 26 settembre 2025: Selin perde la testa, Umit ferito

Dalle anticipazioni Tradimento della prossima puntata del 26 settembre 2025 si scopre che Yesim e Umit saranno sempre più vicini e l’uomo capirà di essere attratto dalla giovane amante di Tarik. I due parteciperanno ad un colloquio di lavoro con un cliente ambiguo e sgradevole che importunerà Yesim e proprio per questo Umit reagirà furiosamente aggredendolo.



E non è tutto perché ci sarà uno scontro durissimo tra Umit e quest’uomo durante il quale il cliente estrarrà una pistola e sparerà ferendo Umit alla mano. Nonostante tutto, tuttavia, Umit confesserà a Zeynep di essere attratto da Yesim e di provare dei forti sentimenti per lei. In carcere, infine, Selin scoprirà della morte della sorella Serra e perderà la testa, nella sua cella inizierà ad anadare in escandescenza e per questo verrà trasferita in un ospedale psichiatrico. Tolga, invece, capito che il padre Oltan non c’entra nulla con la morte di Serra lo perdonerà. L’appuntamento con la prossima puntata di Tradimento è per venerdì 26 settembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5.

