Continuano i colpi di scena nella dizi turca di Canale 5 e dalle anticipazioni Tradimento della prossima puntata del 3 ottobre 2025 si scopre che molte verità verranno a galla. Kadriye confesserà a Guzide di aver avuto una relazione con Tahir Dicleli, vero padre di Kahraman. Quest’ultimo, sempre più furioso e arrabbiato affronterà Mualla dicendo di voler cambiare il suo cognome in Dicleli per avvicinarsi alla sua vera famiglia. Oylum nel frattempo si dirigerà nella tomba del suo padre biologico per rendergli omaggio.

E poi ancora dalle anticipazioni Tradimento della prossima puntata 3 ottobre 2025 si scopre che Oylum poi incontrerà Ilgin, la matrigna di Dundar, impegnata in una lite accesa sia con Dundar sia con Guzide. Ilgin manifesterà chiaramente l’intenzione di diseredare il figliastro e di cacciarlo definitivamente di casa, sostenendo che Dundar non sia il figlio biologico della famiglia Terzioglu. Infine ci sarà un ultimo colpo di scena che riguarda Umit, quando finalmente il giovane troverà il coraggio di invitare a cena Yesim, Dundar anticiperà le sue mosse invitandola per primo.



Le anticipazioni Tradimento della prossima puntata del 3 ottobre 2025 svelano che il clima già teso si farà rovente quando Dundar farà una dichiarazione shock alla sua famiglia: il tribunale ha deciso una confisca preventiva di tutte le sue proprietà, privandolo della stabilità economica e dell’eredità. Celal, intanto, informerà Kahraman di un evento tragico: il corpo di Alpay – presunto padre biologico di Dundar – è rimasto carbonizzato in un incidente grave. Questo fatto rende impossibile prelevare campioni di DNA che potrebbero confermare la verità sull’identità paterna di Oylum. Kahraman minaccia Oltan dopo essere venuto in possesso di un video che riprende Tolga mentre affronta Oylum in libreria. In risposta, Oltan stringe un accordo con Tolga: promette di far scarcerare Selin se Tolga si impegna a eliminare Oylum dalla sua vita una volta per tutte.