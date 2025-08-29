Anticipazioni Tradimento prossima puntata, 3 settembre 2025: Tolga rischia di morire, Guzide tradita da Sezai chiederà il divorzio

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 5 settembre 2025: Selin spara a Tolga

Colpi di scena, suspense e tensioni saranno gli ingredienti anche della prossima puntata della fiction trasmessa da canale 5 con protagonista Vahide Percin. Le anticipazioni Tradimento della prossima puntata, venerdì 5 settembre 2025, direttamente fornite da Mediaset Infinity svelano che non mancheranno i colpi di scena ed un amato protagonista rischia di morire. Andando con ordine Serra rivelerà ad Oltan di aspettare un figlio da Tolga, e l’imprenditore per evitare che suo figlio finisca travolto da uno scandalo le proporrà di abortire in cambio di dieci milioni di dollari.

Dalle anticipazioni Tradimento, tuttavia, si scopre che la ragazza non vorrà sentire ragioni essendo determinata a portare avanti la gravidanza. A questo punto Serra andrà dalla sorella Selin e scoppierà un’accesa discussione fino a quando non le confesserà la verità rivelandole di essere incinta del marito. Scoperto tutto Selin sarà furiosa e mediterà la sua vendetta. Si recherà in ufficio e sparerà a Tolga con tre colpi di pistola. Subito dopo verrà arrestata dalla polizia allertata da Oltan mentre il giovane sarà in fin di vita.

Tolga muore? Guzide scopre di essere stata tradita da Sezai: anticipazioni Tradimento prossima puntata

Dopo aver scoperto la scappattella del marito e che la sorella aspetta un figlio da lui, Selin perderà la testa e sparerà a Tolga che finirà in ospedale in fin di vita ricoverato in terapia intensiva. Tolga morirà? Gli spoiler non si spingono oltre ma dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre quale sarà il destino di Tolga ma anche di Selin, quest’ultima infatti si mostrerà da subito pentita dal suo gesto. Nel frattempo mentre il giovane lotterà tra la vita e la morte Oylum si recherà in ospedale e vedendolo in quello stato si renderà conto di essere ancora innamorata di lui.

E poi ancore le anticipazioni Tradimento della prossima puntata del 5 settembre 2025 svelano che al centro delle trame ci sarà Guzide alle prese con una brutta batosta. Il lieto fine con il suo nuovo marito durerà poco, Guzide scoprirà il tradimento di Sezai con Kadriye e deciderà di chiudere la storia con lui. La giudice parlerà con la sua famiglia avvisandoli del fatto di voler divorziare dall’uomo ma è davvero un tradimento o la verità è diversa? L’appuntamento con la prossima puntata di Tradimento è per venerdì 5 settembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5.