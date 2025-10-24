Anticipazioni Tradimento prossima puntata 31 ottobre 2025: aborto di Ipek, chi è vero il figlio di Guzide e Tarik? Non è Dundar!

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 31 ottobre 2025: Ipek perde il bambino

Risvolti drammatici e svolte clamorose e inaspettate sarà al centro delle trame della dizi turca di Canale 5 anche nei nuovi episodi. Dalle anticipazioni Tradimento prossima puntata 31 ottobre 2025 si scopre che Ipek perderà il bambino che aspetta a causa di un violenta lite con Selin. Andando con ordine, dopo essere finita in carcere per aver aggredito Tolga, Selin tornerà a casa agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. La giovane, tuttavia, riuscirà a convincere Tolga a manometterle in dispositivo.

Selin dirà a Tolga che vorrebbe andare a trovare la sorella Serra al cimitero, dato che a causa della detenzione non è riuscita a partecipare al suo funerale, per salutarla un ultima volta e dirle addio. Tuttavia quando Tolga, commosso dalla sua supplica, disattiverà il braccialetto elettronico la giovane si darà alla fuga. Le anticipazioni Tradimento della prossima puntata del 31 ottobre 2025 svelano che gli eventi prenderanno una piega drammatica quando Selin si recherà a casa di Ipek con l’intenzione di minacciarla e questo confronto così teso avrà un impatto devastante su Ipek. Lo scontro tra Selin e Ipek sarà così violento da avere un risvolto drammatico: Ipek perderà il bimbo che aspetta da Oltan.



Chi è il vero figlio di Guzide e Tarik? Anticipazioni Tradimento 31 ottobre 2025

Le anticipazioni Tradimento della prossima puntata del 31 ottobre 2025 svelano che al centro delle trame ci sarà anche Guzide ed il suo risentimento verso Tarik. Nessuno dei quattro figli candidati si rivelerà essere il figlio biologico di Guzide ed a questo punto la giudice inizierà a sospettare che Tarik c’entri qualcosa. Sarà sempre più convinta che l’uomo, che le ha già dimostrato di che pasta è fatto, abbia scambiato suo figlio con un altro bambino subito dopo il parto. Spinto da Guzide, Taner inizierà a fare delle ricerche sull’intricata faccenda.

E poi ancora spazio avrà anche Dundar che cercherà di conquistare Yesim anche se la giovane continuerà ad evitarlo. Nel frattempo, Mualla rivelerà a Kadriye una scioccante verità: Can non è figlio di Kahraman ma di Behram. Tuttavia Mualla, temendo che se la verità venisse fuori la coppia potrebbe decidere di non farle vedere più il bambino deciderà di non intromettersi. La donna, in realtà, non sa che il vero padre biologico del piccolo Can è Tolga. L’appuntamento con la prossima puntata di Tradimento è per venerdì 31 ottobre in prima serata su Canale 5.