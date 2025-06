Anticipazioni Tradimento della prossima puntata: domenica 8 giugno 2025: il ruolo fondamentale di Begum

Non mancheranno i colpi di scena anche nella puntata di domani della dizi turca con protagoniste Guzide ed Oylum, le anticipazioni Tradimenti dell’8 giugno 2025 svelano che al centro delle trame ci sarà Ipek, la figlia di Sezai che in quest’ultime puntate sta dando non pochi problemi al padre ed alla sua nuova compagna e che nelle prossime causerà un vero e proprio tsunami di problemi. Ma andiamo con ordine e scopriamo che cosa succederà nella nelle puntata di domani.

Scendendo nel dettaglio, infatti, le anticipazioni Tradimento svelano che ci sarà una svolta emozionante e inaspettata: Sezai chiederà a Guzide di sposarlo e la giudice, visibilmente emozionata gli dirà di ‘SI’! La gioia per la liete notizia, tuttavia, durerà pochissimo perché nel frattempo verrà fuori la verità sull’incidente che ha messo a rischio la vita della donna e tutti ne saranno sconvolti, un ruolo fondamentale al centro delle trame avrà Begum la cui testimonianza sarà fondamentale per scoprire chi ha tentato di uccidere Guzide.



Sezai accusa Ipek di essere un’assassina! Tensione alle stelle: anticipazioni Tradimento

Le anticipazioni Tradimento per la puntata di domenica 8 giugno 2025 svelano che grazie alle dichiarazioni di Begum si scoprirà chi ha tentato di uccidere Guzide investendola e la scoperta sarà sconcertante: Ipek, figlia di Sezai. Yesim correrà subito ad informare l’uomo il quale dopo l’iniziale incredulità deciderà di affrontare la figlia e di accusarla apertamente. Sezai accuserà Ipek di essere un’assassina mentre lei si scaglierà contro il padre buttandogli addosso anni di rancori e livori.

E non è tutto perché dalle strong>anticipazioni Tradimento si scopre che Ipek sarà una furia contro il padre e lo accuserà di non aver mai amato sua madre, anzi di essere in qualche modo causa della sua morte. Ci sarà un duro scontro tra padre e figlia al termine del quale la giovane ammettere di essere rientrata dal Canada con un unico obbiettivo: vendicare la madre.



Anticipazioni Tradimento 8 giugno: Guzide e Sezai in crisi

Infine, dalle anticipazioni Tradimento si scopre che il clima teso e tutte queste scoperte e rivelazioni causeranno un effetto domino nella storia d’amore tra Guzide e Sezai. Si passerà in pochissimo tempo dalla gioia della proposta di matrimonio ad una vera e propria crisi che sfocerà in rottura quando Guzide scoprirà che l’uomo che ama le ha mentito. Sezai, infatti, non rivelerà all’amata che è stata sua figlia Ipek a cercare di ucciderla. L’appuntamento con la nuova puntata di Tradimento è per domani alle 15:30 circa su Canale5 con un doppio episodio.