Anticipazioni Tradimento: spoiler della puntata di lunedì 9 giugno 2025: bacio tra Oltan e Ipek

Continuano i colpi di scena nella dizi turca di successo di Canale5 ed anche nella prossima puntata non mancheranno i rivolti spiazzanti non solo nei confronti dei protagonisti principali Guzide ed Oylum ma anche per quanto riguarda tutti gli altri personaggi. Le anticipazioni Tradimento per la puntata di domani, lunedì 9 giugno 2025, infatti svelano che al centro delle trame continuerà ad esserci Ipek, la figlia di Sezai, ed il suo rapporto sempre più ambiguo con Oltan.

Scendendo nel dettaglio, infatti le anticipazioni Tradimento svelano che Oltan ed Ipek, insieme a Yesim ed Umit saranno impegnati in una trasferta di lavoro e mentre le due donne si daranno da fare per i preparativi. Il padre di Tolga e la figlia di Sezai saranno sempre più vicini ed intimi, si fermeranno a dormire in una pensione ed in maniera sorprendente scatterà un bacio tra Oltan ed Ipek. Il bacio ovviamente avrà delle serie ripercussioni, come una sorta di effetto domino, anche sugli altri personaggi.



Mualla si arrende ad Oylum: acconsente al divorzio con Behram ma cova vendetta, anticipazioni Tradimento 9 giugno

E poi ancora dalle anticipazioni Tradimento si scopre che ci sarà uno scontro a carte coperte tra Oylum e Mualla. La donna dopo l’agguato in cui il figlio Behram ha perso la vita ha sempre cercato di allontanare la nuora ed avvicinarla al nipote Kahraman per farla allontanare dell’eredità del figlio. Ed il suo piano ha funzionato perché Oylum le chiederà di poter divorziare da Behram.



Mualla acconsentirà al divorzio tra Oylum e Kahraman ma non si tratterà di un vero e proprio favore mosso da sentimenti di affetto e tenerezza ma di un piano contro l’ex nuora che nelle prossime puntata avrà delle conseguenze devastanti. Al centro delle trame, poi, ci saranno anche Guzide e Sezai. L’uomo continuerà ad essere sconvolto per la drammatica verità scoperta: è stata Ipek a tentare di uccidere Guzide! Per il momento deciderà di non rivelare nulla a nessuno ma quando la giudice lo scoprirà il suo stesso matrimonio verrà messo in crisi.

Pericolo in agguato per Yesim ed Umit: anticipazioni Tradimento prossima puntata

Infine le anticipazioni Tradimento puntata del 9 giugno 2025 svelano che Yesim ed Umit si troveranno nei guai. Le due donne avranno un colloquio con Semiha, una ricca signora che vorrebbe organizzare la cena per il compleanno del marito Kadir ma proprio durante la festa succederà un dramma. Tradimento va in onda tutti i giorni su Canale5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10, nel weekend alle 15.30 ed il venerdì in prima serata a partire dalle 21.30 è possibile seguire gli episodi anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.