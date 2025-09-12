Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 19 settembre 2025: drammatica caduta per Serra: morirà? Incidente o gesto volontario

Anticipazioni Tradimento prossima puntata di venerdì 19 settembre 2025: Oylum salva la vita a Tolga

Dalle anticipazioni Tradimento della prossima puntata di venerdì 19 settembre 2025 si scopre che anche nei prossimi episodi non mancheranno i colpi di scena. Dopo un breve chiarimento Dundar farà pace con Guzide e Tarik ed i tre organizzeranno una cena a cui parteciperanno anche Zeynep, Ozan e Umit, anche Oylum si cimenterà in cucina preparando tutti i piatti preferiti di Karhaman e scatenando i dubbi di Mualla ma quando il marito tornerà a casa la lascerà e chiederà alla moglie di andarsene al suo rifiuto sarà lui ad andarsene. Nel frattempo Tolga una volta dimesso dall’ospedale scoprirà che è stata Oylum a donargli un rene e salvargli la vita.

Le anticipazioni Tradimento della prossima settimana svelano che Tolga andrà a trovare Selin in carcere e quest’ultima gli rivelerà di avergli sparato perché ha scoperto che la sorella Serra aspetta un bambino da lui. Tolga andrà poi da Oylum per ringraziarla ma troverà Mualla che irritata dalla sua presenza rivelerà ad Oylum che aspetta un bambino da Serra. A questo punto Oylum, irritata dalla scoperta e dalla piega che prenderà la discussione andrà via. Nel frattempo Sera a casa di Neva e Ipek si comporterà in modo sempre più esasperante soprattutto nei confronti di Neva e finirà per far perdere la testa a Ipek che prima le intimerà di andarsene e poi farà un gesto inconsulto.



Ipek spinge Serra dalle scale, orrenda caduta: morirà? Anticipazioni Tradimento prossima puntata (19 settembre 2025)

E non è tutto, le anticipazioni Tradimento della prossima puntata di venerdì 19 settembre 2025 svelano che ci sarà un evento drammatico e inaspettato, una morte choc che sconvolgerà tutti gli altri personaggi. Ipek non riuscirà più a tollerare la situazione con Serra e la manderà via con decisione. Serra finirà per cadere dalle scale durante lo scontro e verrà portata d’urgenza in ospedale ma sin da subito le sue condizioni appariranno drammatiche. Serra non sopravviverà ai tentativi dei medici di salvarla. Alla notizia della sua morte, Tolga accuserà duramente il padre, ritenendolo responsabile dell’accaduto. Oltan, venuto a sapere che Serra è caduta dalle scale nella casa di Ipek, affronterà quest’ultima che nega con veemenza ogni coinvolgimento nell’incidente. Azra, invece, attraverso i filmati di videosorveglianza della casa scoprirà che è stata proprio Ipek a spingere Serra dalle scale. Nel frattempo, dall’ospedale arriveranno brutte notizie: Serra è morta. L’appuntamento con la prossima puntata di Tradimento è per venerdì 19 settembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5.