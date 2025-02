Anticipazioni Tradimento: prossima puntata del 9 febbraio 2025, paura per Oylum: ha un malore

L’appuntamento in prima serata con la dizi turca con protagonista Vahide Percin nei panni della giudice Guzide Yenersoy è per domenica 9 febbraio 2025 e dalle anticipazioni si scopre che come sempre sarà una puntata particolarmente ricca di colpi di scena e risvolti spiazzanti che coinvolgeranno tutti i personaggi. Nella prossima puntata al centro della trama ci sarà Oylum che vedrà sfumare il suo sogno di andare a New York per studiare in una prestigiosa scuola di danza e diventare una ballerina. Dopo essere rimasta vittima di un’aggressione, Oylum insieme a Tolga si dirigerà verso l’aeroporto, tuttavia poco prima di salire sull’aereo Oylum avrà un malore, inizierà ad avere dei forti dolori alla mano fino a perdere completamente la sensibilità.

Anticipazioni Beautiful, puntata 3 febbraio 2025/ Steffy torna da Finn? La mossa di Taylor

Le anticipazioni Tradimento a questo punto svelano che Tolga preoccupato vorrebbe portarla in ospedale mentre la ragazza invece si rifiuterà categoricamente perché non vuole perdere l’aereo. Le insistenze del ragazzo però avranno la meglio ed alla fine Oylum si recherà in ospedale dove la diagnosi sarà impietosa. A causa dell’aggressione subìta si è fratturata la vertebra cervicale sbattendo la testa. Oylum sarà costretta a rimanere ferma per un po’ e a rimandare il viaggio e per questo cadrà nello sconforto. Anche i rapporti con la madre Guzide non saranno dei migliori, la giovane non riuscirà a confessarle la verità e le mentirà su vari fronti, tuttavia, quando finalmente troverà il coraggio di rivelarle tutto a risponderle sarà un infermiera che le comunicherà che la madre Guzide è rimasta vittima di un gravissimo incidente.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno riuniti dopo i rumors/ Il video romantico: "Muoio di voi"

Anticipazioni Tradimento prossima puntata in prima serata del 9 febbraio 2025

Dalle anticipazioni Tradimento del 9 febbraio 2025 si scopre che Guzide verrà a sapere che Yesim ha ingannato Tarik facendogli credere di volerlo lasciare e di scappare via con la piccola Oyku, ma in realtà la donna si nasconde in casa dell’amica Burcu. L’obbiettivo di Yesim è semplice sarà pronta a minacciare e terrorizzare Tarik in modo tale che asseconderà tutte le sue richieste, Guzide metterà alle strette Yesim che alla fine dirà tutto al compagno che inaspettatamente la perdonare. E non è tutto perché in preda all’entusiasmo Tarik le confesserà di avere un ingente patrimonio di cui neanche l’ex moglie è a conoscenza e che ben presto potrebbe essere suo. Tuttavia Tarik manterrà il piede in due staffe perché quando si rende conto che Guzide uscirà a cena con Sezai sarà in preda alla gelosia e andrà su tutte le furie. Infine, non si metterà bene neanche per l’altro figlio della giudice Ozan che al lavoro subirà un attacco armato. Insomma non mancheranno tensioni e suspence nella prossima puntata di Tradimento in onda domenica 9 febbraio 2025.