Anticipazioni Tradimento prossime puntate: settimana dal 20 al 27 aprile 2025

Cosa succederà nelle prossime puntate di Tradimento? La dizi turca ha già conquistato i telespettatori di Canale5 ottenendo degli ottimi ascolti e per questo Mediaset ha deciso di premiarla affidandole altre alla fascia del day time anche quella della prima serata, il venerdì, con ben tre episodi ricchi di colpi di scena e di pathos e dalle anticipazioni Tradimento si scopre che anche nei nuovi episodi i telespettatori rimarranno con il fiato sospeso.

Anticipazioni turche Tradimento, nuova stagione/ Oylum, scoperta choc: cos'è successo ai genitori biologici

Scendo nel dettaglio dopo l’attacco a Behram che lotta tra la vita e la morte, per Oylum i brutti colpi e le batoste continueranno. Infatti Yesim, ancora in cerca di vendetta, cercherà di rapire il piccolo Can gettando la giovane nella disperazione. Anche Guzide e Tarik saranno profondamente scioccanti per la sorte del piccolo. Nel frattempo durante una lite con il padre Oltan, Tolga gli confesserà di amare anche Oylum e di volerla aiutare ad ogni costo ed essere pronto a rischiare il tutto per tutto per lei anche andare contro Selin e la sua famiglia…

Anticipazioni Tradimento, puntata 18 aprile 2025/ Tarik uccide Korkmaz!

Zelis va in ospedale per cercare di uccidere Behram: ci riuscirà? Anticipazioni Tradimento

Dalle anticipazioni Tradimento per la prossima settimana, dal 20 al 27 aprile 2025, si scopre che Mulla farà installare delle telecamere nella stanza di ospedale dove si trova Behram per poterlo monitorare meglio. Nel frattempo si sarà un altro colpo di scena Sera, dopo aver acquistato delle cuffie con i soldi che Selin le ha dato per pagare le bollette chiederà altro denaro alla sorella. Quest’ultima non avrà nessuna intenzione di dargli altri soldi e scoppierà una violenta discussione tra le due.



E proprio mentre staranno litigando sentiranno in tv una notizia che li lascerà senza parole: il figlio prematuro di Oylum, Can, è stato rapito e Behram è stato gravemente colpito da un proiettile e rischierà di morire. E non è tutto perché le anticipazioni Tradimento della prossima settimana dal 20 al 27 aprile 2025 svelano che Tolga continuerà a mentire a Selin le dirà di trovarsi ancora ad Ankara ma in realtà non è così. E nel frattempo Zelis andrà in ospedale per tentare di uccidere Behram ma non riuscirà nel suo intento.

Anticipazioni Tradimento 19 aprile 2025/ Behram lotta tra la vita e la morte, Oylum nasconde un segreto?

Anticipazioni Tradimento nuove puntate, svolta choc: è stata Mualla ad organizzare il rapimento di Can

Infine dalle anticipazioni Tradimento della prossima settimana si scopre che Oylum sconvolta andrà a casa di Mualla per scoprire dove si trova suo figlio e troverà il cugino di Behram, Kahraman e sarà proprio quest’ultimo a fare una scoperta choc: ad organizzare il rapimento del piccolo Can, il figlio di Oylum è stata Mualla. L’appuntamento con le nuove puntate di Tradimento è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa, il weekend dalle 13.30 fino alle 16.30 ed in venerdì in prima serata con ben tre episodi dalle 21.30 alle 23.50.