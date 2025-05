Tradimento anticipazioni prossime puntate 10-11 maggio 2025: è Oylum la mandante dell’agguato a Behram? Un video la incastra

Non mancheranno i colpi di scena anche nelle prossime puntate della dizi turca con protagonista Guzide Yenersoy. Dalle anticipazioni Tradimento della puntata di sabato 10 maggio 2025 si scopre che Kahraman uscirà di prigione grazie a Nazan e proprio a lei farà vedere il video in cui si vede Oylum consegnare una busta all’uomo che ha sparato a Behram è lei la mandante dell’omicidio del marito? Nazan sarà interdetta e non vorrà credere che sia proprio lei la colpevole. Nel frattempo Oylum deciderà di non chiedere più il divorzio dal marito perché convinta che Mualla stia per staccargli la spina.

Dalle anticipazioni Tradimento sulla puntata dell’11 maggio 2025 si scopre inoltre che Tarik sarà sempre più sotto ricatto da parte di Yesim e per lui i guai non sono finiti perché Sezai si presenterà sotto casa sua con due uomini e prenderà a sprangate la sua auto intimandogli di lasciare in pace Guzide d’ora in poi. Ipek inizierà a lavorare per Oltan mentre Zelis sarà sempre più preoccupata perché non sentirà più la bambina che porta in grembo muoversi e disperata chiederà al suocero di portarla in ospedale. Tarik, sotto pressione di Yesim, escluderà Zelis dalla società scatenando l’ira del figlio Ozan che gli chiederà spiegazioni. L’uomo alla fine cederà e confesserà al figlio che Yesim è in possesso di un video compromettente in cui si vede lui sparare ad un uomo.



Anticipazioni Tradimento, puntata dell’11 maggio 2025: Guzide si difende dalle accuse

Si giunge così alla puntata di domenica 11 maggio 2025 e dalle anticipazioni Tradimento si scopre che al centro delle trame ci sarà Guzide. La donna verrà invitata ad un programma televisivo che in precedenza aveva diffuso delle accuse false sul suo conto con offese gravi e diffamanti e pretenderà le scuse. La giudice, infatti, riuscirà a dimostrare la sua innocenza grazie alle registrazioni di Bilal. E non è tutto perché sempre durante la diretta televisiva Guzide accuserà l’ex marito Tarik di essere lui dietro la cospirazione ai suoi danni. Tarik non se ne starà con le mani in mano e dopo il programma telefonerà subito a Azra.



E poi infine dalle anticipazioni Tradimento della puntata di domenica si scopre che ci sarà il matrimonio a sorpresa tra Tarik e Yesim ma quest’ultimo non si presenterà all’altare. Nel frattempo un brutta tegola si abbatterà su Azra: Guzide deciderà di denunciarla per la faccenda del video contro di lei. E non è tutto perché la Giudice con uno stratagemma riuscirà anche ad impossessarsi della cassetta di sicurezza della cugina. L’appuntamento con le prossime puntate di Tradimento è per sabato 10 e domenica 11 a partire dalle 15.30 su Canale5.