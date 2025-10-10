Anticipazioni Tradimento prossime puntate: Ipek e Oltan si sposano Selin lo scopre e fa un gesto che spiazza tutti, ecco perché

Intrighi, risvolti choc, segreti che vendono a galla e soprattutto i tradimenti sono gli ingredienti principali della dizi turca di Canale 5 del venerdì sera e dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che anche nelle prossime puntate i colpi di scena e i risvolti choc non mancano. Andando con ordine, come già vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, nelle nuove puntate ampio spazio avrà l’amore turbolento tra Ipek e Oltam. Quando quest’ultimo scoprirà che la giovane è incinta deciderà di sposarla solo per senso di responsabilità e non per dovere. Il matrimonio tra Ipek e Oltan, infatti, sarà tutt’altro che una festa.

Dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che dopo le nozze Ipek deciderà di pubblicare sui social la foto del matrimonio con Oltan. La ragazza spiegherà a Neva che vuole provocare una reazione di suo marito. Oltan sarà sopraffatto dalla rabbia, ma non darà a Ipek la soddisfazione di andare da lei perché capirà perfettamente il suo gioco. Nel frattempo, Selin si troverà in clinica psichiatrica quando sentirà le infermiere parlare delle nozze dopo aver visto le foto sui social. La ragazza sfogherà la sua rabbia sul dipinto che stava eseguendo e dentro di sé e penserà che Ipek dovrà pagare per la morte di sua sorella.

Selin vuole uccidere Ipek: anticipazioni turche Tradimento choc

E non è tutto, perché dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che Selin vuole uccidere Ipek. La vita della giovane è stata completamente stravolta dall’incontro con Tolga. Il matrimonio con quest’ultimo è stato l’unico momento lieto e felice prima di una serie di drammi e gravi lutti. Selin non riusciva ad avere figli e per questo la coppia ha iniziato l’iter dell’adozione ma quando finalmente nella loro vita era arrivata la tanto attesa figlia la piccola è morta nel sonno.

Successivamente Selin ha dovuto accettare l’amicizia tra Tolga e Oylum, che in realtà nasconde altro e poi il fatto che sua sorella Serra è rimasta incinta proprio di Tolga. La mazzata finale, tuttavia, è arrivata dalla morte di Serra uccisa da Ipek. Quest’ultima, infatti, nelle scorse puntata esasperata dal suo comportamento l’ha spinta dalla scale causandone la morte. Le anticipazioni turche Tradimento svelano che nelle prossime puntate Selin tenterà di uccidere Ipek…ci riuscirà?

