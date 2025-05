Grandi novità in arrivo nella puntata della soap turca Tradimento, la nuova tornata di episodi si appresta a interessare il pubblico con numerosi colpi di scena. Secondo le anticipazioni Tradimento, la puntata in programma lunedì 1 giugno porterà in dote grandi cambiamenti e colpi di scena, pronti a incollare i telespettatori al piccolo schermo. Tra i vari avvenimenti della prossima puntata, troveremo Tolga irrompere a casa di Mualla con venti uomini armati e chiede ad Oylum di seguirlo; la donna però non accetterà e poi dovrà persino cercare di convincere Kahraman a non uccidere l’altro.

Intanto, Guzide ha rischiato di restare vittima di un incidente stradale: un’automobile stava per metterla sotto. Quando lo racconta a Sezai, Ipek e Neva si scambiano un’occhiata inquietante. Serra, invece, è in apprensione per Selin, la quale non fa che pulire ossessivamente casa. Nel frattempo, Tarik viene arrestato poiché è stato denunciato per l’omicidio di Korkmaz.

Anticipazioni Tradimento: la telefonata ad Oylum

La serie turca di Canale Cinque si appresta a incollare milioni di spettatori al piccolo schermo, le anticipazioni Tradimento prevedono sorprese e ribaltamenti di fronte. Tante novità in arrivo nella puntata di lunedì 1° giugno 2025:

Tolga telefona ad Oylum, ma sarà Guzide a rispondere per dirgli di non cercare più la figlia. Poi, in occasione di una cena, Ipek, Sezai e la giudice provano a chiarirsi e ad andare avanti. Una volta usciti dal ristorante, s’imbattono nel famoso psichiatra amico di Guzide, Serdar Ocze, il quale li invita ad andare a trovarlo. Allora, la giovane perde le staffe ed accusa il padre e la donna di aver organizzato la serata solo per farle incontrare il dottore. Brutte notizie invece per Tarik, che finisce in manette. L’avvocato viene arrestato perché qualcuno lo ha denunciato per l’omicidio di Korkmaz.

