Tutto pronto per un nuovo appuntamento in prima serata; le anticipazioni Tradimento per la puntata di oggi – 11 aprile 2025 – garantiscono un livello di tensione forse mai toccato prima d’ora. Quando siamo alla soglia dei 100 episodi, Oylum e Behram saranno gli assoluti protagonisti della serata; il matrimonio è ormai solo da celebrare ma un gesto di Tarik e Guzide potrebbe rovinare la festa ad entrambi. Intanto, una scoperta terribile desterà lo sconcerto di Yesim: sua figlia è sparita!

Anticipazioni Tradimento, puntata 11 aprile 2025: Guzide e Tarik fermeranno il matrimonio tra Oylum e Behram?

Le anticipazioni Tradimento per la puntata di oggi – 11 aprile 2025 – partono dal matrimonio più che turbolento tra Oylum e Behram. Già le premesse non erano tra le migliori ma la cosa capitola verso un esito ancor più inatteso con l’intervento di Guzide e Tarik; nel momento clou della celebrazione fermano tutto accompagnati dalla polizia con l’unico intento di impedire che la coppia possa convolare a nozze.

Il piano di Guzide e Tarik si trasforma in un nulla di fatto; Oylum è spaventata, è disposta a rinunciare ai propositi nuziali e fuggire con Behram. Quest’ultimo però non vuole sentire ragioni; non c’è niente e nessuno che possa frenare il suo amore per la donna e alla fine le nozze vengono celebrate. Scoppia così una lite tra Guzide e Tarik, secondo la donna avrebbe proprio lui delle colpe rispetto a quanto accaduto. Nel frattempo, i neosposi progettano la luna di miele in Thailandia.

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di oggi 11 aprile 2025 – proseguono con una scoperta sconcertante da parte di Yesim. La donna aveva lasciato momentaneamente sua figlia ad Istanbul con la sorveglianza di Oyku. Improvvisamente un brutto presagio la scuote; chiama la babysitter ma non ricevendo risposta teme che il peggiore degli scenari si possa essere realizzato e torna così a casa. Qui non trova nessuno, tutto e tutti sono spariti; partono le ricerche e il dolore raggiunge il picco quando dalle telecamere scorge la presenza di Umit con sua figlia tra le braccia.

Dopo i momenti di tensione, Yesim ritrova il sorriso quando finalmente può abbracciare nuovamente sua figlia; recatasi immediatamente dalla polizia, trova la piccola proprio a casa di Guzide. Nel frattempo, Oltan è assalito da un dubbio: che sia stata proprio Yesim a gettare Burcu sotto il treno? Parla del sospetto anche a Tolga che non sembra del tutto convinto della teoria.

Le anticipazioni Tradimento sono in fermento in vista dell’appuntamento di questa sera, 11 aprile 2025; ovviamente, tra le protagoniste indiscusse spicca ancora Oylum, prossima al matrimonio con Behram. Occasione lecita per conoscere meglio Feyza Sevil Gungor, ovvero l’attrice nei panni della giovane.

In un’intervista recente rilasciata proprio in Italia, precisamente a Verissimo, Feyza Sevil Gungor – nei panni di Oylum in Tradimento – ha raccontato l’attitudine del suo personaggio spiegando come dietro il suo modo di fare ci sia in realtà una storia che merita di essere conosciuta e che, una volta nota, potrebbe cambiare l’opinione dei fan. “Il personaggio che interpreto è importante, quando scoprirete tutta la sua storia magari vi arrabbierete con lei; in altri casi vorreste aiutarla…”. L’attrice della soap turca ha poi aggiunto: “Sono sicura che la capirete, spero che possa piacere anche al pubblico…”.

Tradimento, dove e quando vedere la puntata di oggi in diretta streaming

Ancora un appuntamento con le anticipazioni Tradimento, ancora emozioni garantite; appuntamento oggi – 11 aprile 2025 – in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30. Come sempre, gli episodi della serata saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand grazie al servizio offerto dalla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.