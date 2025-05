Le intriganti vicende di Tradimento fanno incuriosire sempre di più i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei prossimi episodi. Tantissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano i fan senza parole. L’amata soap opera turca viene trasmessa su Canae 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata e tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.45, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi.

Non solo in televisione, gli epusodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, martedì 13 maggio 2025. Cosa succederà? Umit ha fatto domanda per avere un visto per la Svezia ma verrà di nuovo respinta, amareggiato per l’accaduto si confiderà con il nipote Ozan.

Tradimento, anticipazioni 13 maggio 2025: Selin non rivela la verità a Tolga sulla bambina

Altre interessanti vicende cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nella puntata di domani. Cos’altro succederà? Stando alle anticipazioni Oltan e Serra riusciranno a convincere Selin a non rivelerà la verità a Tolga, infatti non gli dirà che ha perso la bambina.

Quando Tolga ha scoperto che la moglie era incinta si è sentito ingannato e tradito da lei perché era convinto che prendesse la pillola anticoncezionale. Passata la rabbia iniziale però ha deciso di rimanere al suo fianco e assumersi le sue responsabilità, sicuramente però metterebbe fine al loro matrimonio se scoprisse che non è più incinta. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che nell’episodio di martedì 13 maggio 2025 il ragazzo crederà alle parole di Selin e della sorella quando tornerà dal suo viaggio in Corea.

Momento di paura per Kahraman e Oylum, porteranno Can in ospedale

Nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa oggi, lunedì 12 maggio 2025, Sezai darà a Guzide il fascilo che contiene tutte le informazioni sul ragazzo che potrebbe essere suo figlio, si offrirà anche di accompagnarla all’incontro per sostenerla in un momento così delicato.

Nel frattempo il piccolo Can scivolerà dal letto mentre sarà insieme alla nuova babysitter. Kahraman e Oylum correranno con il bambino in ospedale e fortunamanete la Tac non rivelerà alcun danno o lesione in seguito alla caduta.