Emozioni a non finire, colpi di scena degni di nota; questo e tanto altro finisce nel calderone delle anticipazioni Tradimento per la puntata di questa sera, 16 febbraio 2025, su Canale 5. I protagonisti della fiction che appassiona i telespettatori dovranno dirimere nuove situazioni intricate; sconvolgimenti imprevisti e notizie che potrebbero cambiare le sorti che finora era forse date per scontate. Fari puntati sulla moglie di Tarik ma anche per Oltan accadrà qualcosa che potrebbe determinare scenari imprevisti.

Le anticipazioni Tradimento per la puntata di questa sera – 16 febbraio 2025 – partono da una scoperta sconvolgente che riguarderà Tarik. L’uomo verrà a conoscenza di una mossa inaspettata di sua moglie; quest’ultima ha infatti scelto di affidarsi ad Helmas Heves, avvocato di professione e con una fama da donna ‘spietata’ dal punto di vista prettamente lavorativo. Nel frattempo, Oltan coglie l’occasione della visita ricevuta da Oylum e Tolga per raccontare della terribile aggressione subita. A sua insaputa, su una barca lì vicino ci sarà proprio Behram; ovvero il ragazzo che ha scongiurato il peggio che però, udite le parole di Oltan, deciderà di non rispondere a quella telefonata.

Burcu è spalle al muro! Le anticipazioni Tradimento, puntata 16 febbraio 2025

Nel frattempo – stando alle anticipazioni Tradimento – una notizia sconcertante colpirà Ozan; l’uomo verrà considerato dalla polizia come unico colpevole per quanto accaduto a Refik e verrà dunque arrestato. Nel frattempo, una scoperta non da poco scuote anche la sensibilità di Yesim; Burcu ha mentito! Non solo non ha mai davvero perso il cellulare ma soprattutto si è appropriato anche di quello di Yesim per cercare informazioni tra i messaggi.

Dove vedere la puntata di Tradimento, 16 febbraio 2025

Come sempre, l’appuntamento con Tradimento è previsto per la prima serata di oggi – 16 febbraio 2025 – su Canale 5: una puntata densa di emozioni che sarà poi disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity per i servizi streaming e on demand.

