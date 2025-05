A causa del video che la fa apparire coinvolta nell’aggresione del marito Oylum sarà in pericolo di vita nell’episodio di Tradimento di domani. Dopo che è stata rapita griderà più volte di essere innocente ma Mualla è convinta che sia stata lei ad ordinare l’agguato ai danni di Behram ed è per questo che vuole punirla in modo crudele. Però, non appena la interrogherà scoprirà che è stato Ozan a chiedere alla sorella di incontrare l’assassino di Behram per pagare un debito per conto suo.

In molti si chiedono cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 16 maggio 2025. Le anticipazioni si lasciano sfuggire interessanti dettagli sulle vicende dei protagonisti di Tradimento. In preda alla furia Mualla si precipiterà da Ozan insieme a Kahraman, Nazan e Ensar, lui però ha capito cosa è successo. Il figlio di Guzide, infatti, intuirà che è stata Zelis ad inviare il messaggio a Oylum.

Tradimento, anticipazioni 16 maggio 2025: Zelis ha cercato di incastrare Ozan e Oylum, Mualla vuole trovarla

La dizi turca va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10 e cattura l’attenzione dei suoi tantissimi fan anche nel weeekend. Non tutti riescono a seguire gli episodi sul piccolo schermo, possono però recuperarli sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ci saranno altri interessanti colpi di scena domani, Ozan inizialmente apparirà confuso ma poi ricorderà che aveva perso il telefono lo stesso giorno che è stato invitato il messaggio a sua sorella.

Era stata Zelis a restituire il telefono ad Ozan e sarà chiaro che c’entri lei con l’agguato a Behram e il suo obiettivo era quello di far apparire Ozan e Oylum colpevoli. Mualla deciderà di cercarla, Umit però le dirà che il figlio di Guzide non sa dove si trovi perché si sono lasciati. Gli spoiler rivelano che la ragazza si nasconderà proprio a casa di Mualla, nella stanza di sua madre, Ilknur.

Mualla furiosa, Ozan rivela che è Zelis la mandante dell’omicidio

Quando Mualla tornerà a casa toglierà il telefono a Ilknur e minaccerà tutti, un altro colpo di scena però lascerà tutti senza parole. Cosa accadrà? Stando alle anticipazioni di Tradimento Ozan in preda alla furia si recherà a casa della madre di Behram e mentre si scaglierà contro Ilknur rivelerà che la mandante dell’omicidio è Zelis.

Anche se il loro rapporto non è affatto sereno Ilknur proverà a proteggere la figlia ed è per questo motivo che l’ha aiutata a nascondersi in seguito all’agguato contro Behram. Intanto, nell’episodio di venerdì 16 maggio 2025, Yesim chiederà dei soldi a Tarik per aprire una società però dietro c’è qualcosa di sospetto.