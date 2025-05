Saltano gli altarini, qualcuno rischia la propria incolumità e alcuni segreti e misteri si intrecciano portano le emozioni verso il picco; le anticipazioni Tradimento per la puntata di questa sera – 16 maggio 2025 – raccontano di risvolti incredibili per le questioni più delicate in corso. Le sorti di Zelis destano l’apprensione di Tarik e Mualla e sarà proprio il primo ad offrire una svolta che sembra ormai l’unica ancora di salvezza. Nel frattempo, Ilknur è senza dubbio il pericolo numero uno ma non sembra sfuggire all’occhio attento di Guzide.

Tarik ha una proposta per Yesim… Anticipazioni Tradimento, puntata 16 maggio 2025

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di questa sera, 16 maggio 2025 – partono dalle indagini di Guzide che a tutti i costi vuole ricostruire la verità; parte proprio da quell’ospedale che l’ha vista partorire e che, nello stesso giorno, ha accolto la nascita di altri due bambini. Nel frattempo, Tarik ha preso una decisione; vuole convivere con Yesim e le chiederà direttamente, davanti a tutta la famiglia, di accettare la proposta. Si accende la rabbia di Mualla; aveva concesso ad Oylum e Can la possibilità di uscire ma il mancato ritorno in tempi brevi la indispettisce non poco.

Non sono tempi tranquilli per Tarik; sotto ricatto da parte di Ilknur che ha appreso come sia stata proprio sua figlia a sparare a Behram. Una situazione ostica anche per Zelis che nel frattempo cerca di sfuggire all’attenzione nascondendosi da Mualla. Le anticipazioni Tradimento proseguono con una scelta choc di Azra; pur consapevole della verità dei fatti, coglie l’occasione per infangare nuovamente Guzide mettendo la firma ad un articolo che la accusa di una complicità sul tentato omicidio ai danni di Behram.

Anticipazioni Tradimento, puntata 16 maggio 2025: la Grecia come varco di salvezza…

La casa di Mualla rischia di non essere più un posto sicuro per Zelis; la giovane decide così di sposarsi da Ilknur ma contro la sua volontà e tenta dunque la fuga. La tensione è alle stelle con la donna che finge di non essere a conoscenza delle sue decisioni e con Mualla che invece è convinta di un suo coinvolgimento nel merito della fuga.

Sarà Esnar ad essere incaricato di mettere grande attenzione sul controllo delle mosse di Ilknur che si comporta in modo sempre più ambiguo e contorto. Nel frattempo – stando alle anticipazioni Tradimento per questa sera, 16 maggio 2025 – Tarik si mobilita per offrire una corsia preferenziale alla fuga di Zelis; l’obiettivo è raggiungere la Grecia e finalmente per lei sembra esserci una via d’uscita.

Tradimento, dove e quando vedere la puntata di oggi in diretta streaming

Un turbinio di emozioni si abbatterà questa sera – 16 maggio 2025 – su Canale 5; le anticipazioni Tradimento raccontano di una puntata scintillante nel merito dei colpi di scena e dunque gli episodi risultano decisamente imperdibili. L’appuntamento sarà come sempre disponibile anche in diretta streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.