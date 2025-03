Anticipazioni Tradimento, puntata pomeridiano del 16 marzo 2025: Refik medita vendetta

Il palinsesto di Canale5 subirà delle modifiche a partire da domani, domenica 16 marzo 2025. Amici di Maria De Filippi si sposta in prima serata e dunque al suo posto andrà in onda prima uno speciale di Amici in vista del Serale e poi due episodi della dizi turca Tradimento, dalle 15.30 alle 16.30. A partire da domenica prossima, invece, così come già avviene il sabato, andrà in onda una maxi puntata di Tradimento dalle 14.30 fino alle 16.35 circa per poi lasciare spazio al Verissimo di Silvia Toffanin. Dalle anticipazioni Tradimento scopriamo cosa accadrà nella puntata di domenica 16 marzo 2025.

Dalle anticipazioni Tradimento puntata del 16 marzo 2025 si scopre che l’ex dipendente di Oltan, Refik, vorrà vendicarsi per il suo licenziamento e la sua vendetta sarà drammatica: minaccerà di uccidersi se entro un paio d’ore non riuscirà a parlare con Oltan. Del ricatto saranno a conoscenza anche Ozan e Zelis. E non è tutto perché Refik ha chiesto ad Oltan tre milioni di dollari di risarcimento. Ozan cercherà di farlo ragionare ma Refik sarà sempre più determinato a vendicarsi e non ascolterà gli altri. Nel frattempo non solo Ozan e Zelis ma anche Tolga e Selin si recheranno sul posto.

Tradimento, anticipazioni puntata domenica 16 marzo 2025: Tolga deluso da Oylum

Le anticipazioni Tradimento della puntata di domenica 16 marzo 2025, pomeridiana, svelano che nel frattempo un operaio informerà Tolga della situazione e lui si precipiterà sul posto insieme a Selin seguiti da Oylum. Dopo aver tentato invano di negoziare con l’aggressore, Tolga deciderà di neutralizzarlo così, mentre Refik verrà portato via lui si allontanerà ignorando totalmente Oylum. Ed i problemi non finiranno qui. Tolga, convinto da Selin, deciderà di dare una possibilità a Oylum, tuttavia quando la vedrà in discoteca con Behram sarà convinto che la giovane, felice e spensierata, si sia decisa a voltare pagina. Tolga sarà deluso da Oylum ma in realtà l’apparenza sarà ingannatoria perché Oylum si troverà lì per tutt’altro motivo: incontrare il padre Tarik. Quest’ultimo infatti entrerà nel locale poco dopo accompagnato da un influencer ed Oylum scioccata uscirà dal locale.