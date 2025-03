Mentre la trama scorre veloce verso il finale di stagione, le anticipazioni Tradimento per la puntata di oggi – 16 marzo 2025 – in prima serata su Canale 5 promettono nuove scintille. Un colpo di scena fin dalle battute iniziali sconvolge Guzide; intanto, Yesim si ritroverà a vivere ancora una volta una sorta di incubo. Necessario e salvifico l’intervento di Tarik, ma è davvero tutto finito?

Le anticipazioni Tradimento per la puntata di oggi – 16 marzo 2025 – partono dalla scelta di Sezai, decisamente inattesa rispetto a quelli che sembravano essere i presagi. Dopo aver riflettuto a lungo, decide di riferire il tutto in primis a Guzide: è pronto a partire per il Canada al fine di poter finalmente rivedere sua figlia. Una situazione che sconvolgerà la donna solo a metà; anche lei in fondo avalla la decisione ritenendola la cosa più giusta in quel momento.

Tarik paga la cauzione per liberare Yesim… Anticipazioni Tradimento, puntata 16 marzo 2025

La situazione è sempre più intricata per Yesim; a dispetto delle speranze rispetto alla possibilità di rovesciare le sorti del processo, la condanna è confermata. Per il giudice dovrà scontare una pena per omicidio con la cauzione fissata ad oltre due milioni. Tempestivo sarà l’intervento di Tarik; l’uomo non ha alcuna intenzione di lasciarla in carcere in una situazione così delicata e decide così di prendersi carico dell’intera somma al fine di riportarla a casa.

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di oggi, 16 marzo 2025 – proseguono con i dissidi di Yesim che, a dispetto della cauzione pagata da Tarik e della libertà ritrovata, non si sentirà del tutto innocente. Intanto, tutto pronto per la partenza: Sezai, che in precedenza aveva comunicato la sua scelta a Guzide, ha preparato il necessario per raggiungere sua figlia in Canada: ma cosa troverà al suo arrivo?

Tradimento, dove e quando vedere la nuova puntata

Le anticipazioni Tradimento mettono in evidenza diverse situazioni intricate, momenti di tensione e scelte importanti; per chi non volesse perdersi nemmeno un attimo delle emozioni previste, ecco dove e quando vedere la puntata. Appuntamento a questa sera – 16 marzo 2025 – come ogni domenica su Canale 5. L’episodio sarà disponibile anche in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity e successivamente anche on demand.