Tre nuovi episodi che aggiungono emozioni incalzanti ad una trama sempre più fitta; le anticipazioni Tradimento per la puntata di oggi – 18 aprile 2025 – in prima serata su Canale 5 raggiungono il picco con un gesto inatteso di Tarik ma ancor prima c’è da dirimere la scelta di Zelis e Ozan che, all’insaputa dei rispettivi genitori e non solo, decideranno di compiere il grande passo del matrimonio. Un lieto evento non vissuto con il migliore degli umori ma in un certo senso necessario per sfuggire ad una situazione particolarmente ostica.

Anticipazioni Tradimento, puntata 18 aprile 2025: Tolga non convince Oltan…

Le anticipazioni Tradimento per la puntata di oggi – 18 aprile 2025 – partono dalla scelta inaspettata di Zelis e Ozan di convolare a nozze senza interpellare nessuno. Il lieto evento viene poi riportato alla madre della ragazza che, ovviamente, non la prende benissimo. La sua opinione era già nota dato che, date le frizioni con Guzide, non avrebbe certo potuto approvare i loro propositi nuziali.

Nel frattempo, Tolga a colloquio con il padre nel merito della fine della liaison con Selin; quest’ultima, a suo dire, lo avrebbe lasciato unicamente per colpa di Oylum. Dal canto suo, Oltan si dimostra dubbioso; per quanto cerchi di prendere per vera la versione del figlio è convinto che si sia ben altro dietro tale decisione e che ancora non è emerso del tutto. Cercherà di incalzare Tolga su eventuali ragioni ulteriori nel merito della fine del loro amore ma le risposte sibilline non faranno altro che avvalorare i suoi dubbi su una realtà abilmente nascosta dal figlio.

Yesim ‘spia’ l’omicidio di Korkmaz… Anticipazioni Tradimento, puntata 18 aprile 2025

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di oggi, 18 aprile 2025 – proseguono con la pace momentanea tra Sezai e Guzide; l’uomo era andato su tutte le furie dopo aver visto la foto con Tarik presso l’abitazione di Oylum. Puntuali arrivano le scuse ma la donna non è del tutto convinta della sua sincerità. Nel frattempo, Anche Ozan rivela alla madre del matrimonio con Zelis ma le ragioni alla base della scelta attenuano la reazione della donna. L’obiettivo era quello di difenderla delle assurde accuse di Umit.

Il punto più alto delle emozioni arriverà quando Oltan avrà la prova visiva del coinvolgimento di Suat nella sparatoria che ha ferito Tolga. E’ stato proprio lui a compiere quel vile gesto e ora il suo unico obiettivo sarà quello di ordire una vendetta. Nel frattempo, stando alle anticipazioni, vedremo anche le minacce di Korkmaz a Tarik; di pronta risposta, il secondo lo ucciderà inconsapevole che ad osservare il tutto, di nascosto, c’era anche Yesim.

Le anticipazioni Tradimento toccano nuovi picchi di emozioni di puntata in puntata e anche i protagonisti amano alimentare la curiosità degli appassionati. Per il magazine Dreamers è intervenuta Daniela Abbruzzese, voce di Guzide nella soap opera turca, offrendo il suo punto di vista non solo sul personaggio. “E’ forte e piena di carisma”, ha spiegato la doppiatrice che poi ‘boccia’ il rapporto con Tarik: “E’ stato falso, prima sposando un’altra donna e poi coltivando altre relazioni”. Per lei, Guzide – personaggio cult in Tradimento – dovrebbe invece approfondire il rapporto con Sezai: “E’ molto più dolce, romantico e sincero”.

Insomma, chissà se il personale gusto di Daniela Abbruzzese – doppiatrice di Guzide – non possa essere anche una sorta di indizio velato sulle anticipazioni Tradimento in vista delle prossime puntate. Che la protagonista decida davvero di approfondire il rapporto con Sezai piuttosto che con Tarik?

Tradimento, dove e quando vedere le nuove puntate in diretta streaming

Dopo una dose corposa di anticipazioni Tradimento non resta che fiondarsi nella spirale di emozioni che caratterizzerà i nuovi episodi; appuntamento a questa sera, 18 aprile 2025, in prima serata su Canale 5. Come sempre sarà disponibile anche la visione in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.