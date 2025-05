Anticipazioni Tradimento, puntata del 18 maggio 2025: Guzide si allea con Yesim contro Tarik

Continua il successo della dizi turca con protagonista Vehime Percin volto noto anche in Italia per aver recitato negli anni scorsi in un’altra serie turca di grandissimo successo: Terra Amara. Dalle anticipazioni Tradimento della puntata di domenica 18 maggio 2025 si scopre che ci sarà un risvolto inaspettato pronto a sparigliare tutte le carte in tavola e creare nuovi equilibri.

Dalle anticipazioni Tradimento della prossima puntata, infatti, si scopre che Guzide e Yesim si alleeranno contro Tarik, proprio così. Le due storiche rivale troveranno un punto di incontro spinte dall’odio comune contro, rispettivamente, l’ex marito e l’ex compagno. La giudice aiuterà la rivale a stipulare un accordo prematrimoniale molto vantaggioso per lei, e non è tutto Tarik e Yesim annunceranno il loro matrimonio e Guzide sarà la testimone della sposa. Yesim sceglierà l’ex moglie del marito come testimone. Tuttavia tale accordo non avrà vita lunga e ben presto qualcosa andrà storto.

Tradimento, anticipazioni puntata 18 maggio 2025: Tolga confessa a Ozan si amare ancora Oylum

Dalle anticipazioni Tradimento della puntata di domani si scopre che Guzide andrà a prendere Ozan, arrestato con una falsa accusa, e con un ricatto riuscirà a convincere il caporedattore a ritirare la denuncia. Un volta fuori il ragazzo rivelerà alla madre chi è l’autrice dell’articolo diffamatorio nei suoi confronti: Azra. La giudice, convinta che dietro ci sia l’ex marito, andrà su tutte le furie.



Inoltre, dalle anticipazioni Tradimento si scopre che mentre cercheranno un taxi, ci sarà il causale incontro tra Tolga ed Ozan, i due amici si confesseranno le rispettive pene d’amore ma alla fine Tolga prenderà coraggio e confesserà all’amico di essere ancora innamorato di Oylum e di amarla da sempre nonostante lui sia sposato con un’altra e lei ami un altro.

Anticipazioni Tradimento: Mualla perdona Ilkun e non vuole vendetta per il figlio morto

C’è spazio per la compassione nella prossima puntata di Tradimento, dalle anticipazioni si scopre che gli uomini di Behram faranno irruzione in ospedale per rapire Ilknur ed usarla come esca contro Melis, ma Mualla ordinerà loro di fermarsi. Non vuole nessuna vendetta ma solo che la ragazza venga trovata viva e salva e consegnata alla giustizia e per questo perdona Ilknur. La dizi turca va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.10 circa su Canale5, il venerdì in prima serata e nel weekend dalle 15.30 circa, è possibile seguire le puntate in diretta streaming su Mediaset Infinity.