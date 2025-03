Per la gioia di milioni di appassionati, torna questa sera – 2 marzo 2025 – come sempre su Canale 5 un nuovo appuntamento con Tradimento. Gli ultimi episodi hanno reso il clima rovente con al centro dell’attenzione diversi dei protagonisti; Guzide in difficoltà, Oltan si lascia convincere per ‘salvare’ la madre e un piano diabolico di Tarik. Cosa vedremo nella puntata di questa sera, 2 marzo 2025? Scopriamolo con le anticipazioni Tradimento.

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di questa sera, 2 marzo 2025 – partono da un dubbio che attanaglia la serenità di Guzide. La donna non è assolutamente sicura che tra Tolga e suo padre il rapporto sia effettivamente concluso; e non ha assolutamente torto. I due infatti, in gran segreto, continuano a vedersi. Nel frattempo, proprio Oltan sarà al centro dell’attenzione; lui può fornire le informazioni che tanto ricerca Elmas a proposito del patrimonio reale di Tarik. Una volta appresa l’ingente somma in favore dell’uomo partirà subito all’azione per bloccare una parte del conto.

Ozan disposto a tutto per aiutare la madre, anticipazioni Tradimento: puntata 2 marzo 2025

Nel frattempo, è ancora l’animo di Guzide a tenere banco; la donna è nel pieno dello sconforto per via di una situazione economica alquanto dissestata. La situazione non passa inosservata a suo figlio, Ozan, che cercherà anche con un lavoro saltuario offerto da Oltan di rimediare alla situazione. Si renderà dunque disponibile per una missione di spionaggio ai danni di una società che si occupa di architettura.

Le anticipazioni Tradimento per la puntata di questa sera – 2 marzo 2025 – proseguono con una scoperta di Yesim che la indispettisce non poco. Infatti, pare che Guzide non abbia chiuso del tutto i contatti con Sezai; immediatamente verrà messo al corrente del tutto Ozan che intimerà dunque all’uomo di lasciar perdere la madre che tra l’altro non affronta già un grande periodo personale a causa degli ultimi eventi. Nel frattempo, Tarik riuscirà a rovinare i piani di Oltan ma dovrà fare attenzione ad Elmas; sta davvero facendo il doppio gioco?

Dove e quando vedere la nuova puntata de ‘Tradimento’

Ultimate le anticipazioni Tradimento, scopriamo dove e quanto vedere la nuova puntata: appuntamento come sempre su Canale 5 in prima serata – 21.30 – oggi 2 marzo 2025. Gli episodi che andranno in onda questa sera saranno disponibili anche in streaming mediante la piattaforma Mediaset Infinity che garantisce anche il servizio on demand.