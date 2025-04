Anticipazioni Tradimento della puntata 20 aprile 2025: Zelis sotto ricatto

Nonostante il giorno festivo la programmazione di Tradimento prosegue senza intoppi, la dizi turca incentrata sulle vicende della famiglia Yenersoy, infatti, andrà in onda anche domani, domenica 20 aprile a partire dalle 15.30 circa e fino alle 16.30 quando darà la linea al Verissimo di Silvia Toffanin. La programmazione subirà dei cambiamenti, invece, nella prossima settimana salteranno, infatti, la puntata del Lunedì dell’Angelo del 21 aprile e quella di venerdì 25 perché è la festa della Liberazione. Fatte queste premesse scopriamo subito le anticipazioni Tradimento della puntata di domani.

Cosa succederà nella puntata di Tradimento del 20 aprile 2025? Dalle anticipazioni si scopre che Zelis continuerà ad essere sotto ricatto di Zekai che l’accuserà non solo di essere una ladra ed aver rubato il diamante della collana ma anche di aver avuto un rapporto ma le farà violenza. La costringerà ad avere un rapporto intimo. Dopo lo stupro Behram si insospettirà e inizierà a pensare che Zelis sia una escort, per chiarirsi ogni dubbio registrerà una conversazione tra Zekai e Zelis in cui si capirà il ricatto. Scoperto tutto Behram affronterà Zelis.

Mualla disperata per le sorti del figlio Behram: anticipazioni Tradimento

Le anticipazioni Tradimento svelano inoltre che dopo l’incidente ad Oylum e la sparatoria a Behram, Mualla sarà in piena crisi e disperata per le sorti del figlio convocherà alcuni dipendenti del loro hotel dicendo loro che degli affari dei Dicleli si occuperà Kahraman almeno fino a quando il figlio non si sarà risvegliato. Nel frattempo continueranno le indagini per far luce su ciò che è successo ai due ragazzi, chi ha sparato a Behram?



Dalle anticipazioni Tradimento della puntata del 20 aprile 2025 si scopre che la verità verrà presto a galla. Due giorni prima dell’agguato Behram aveva ricevuto delle foto riguardanti un incontro tra Oylum e Tolga ed aveva deciso di farla pagare a quest’ultimo inviando degli uomini per picchiarlo. Tolga non aveva rivelato nulla a nessuno ma il padre Oltan intuendo tutto ha preparato la vendetta contro il figlio di Mualla. Come si evolverà la drammatica situazione?

Tarik scopre che Oylum non è sua figlia ed aggredisce Guzide!

Infine dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Oylum avrà delle complicazioni ed avrà bisogno di una trasfusione di sangue. A questo punto il dottore convocherà i familiari per analizzare il loro sangue e con enorme sorpresa si scoprirà che il sangue della giovane non è compatibile con quello del padre. Tarik scoprirà che Oylum non è sua figlia, infuriato accuserà ed aggredirà Guzide e Sezai ma durante una colluttazione cadrà per terra svenuto. I colpi di scena non finiranno qui perché poco dopo Can sparirà nel nulla lasciando Oylum nella disperazione.