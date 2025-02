Nuove emozioni tutte da vivere, rivelazioni inattese ma anche bugie che potrebbero avere un peso considerevole nella vita dei protagonisti: le anticipazioni Tradimento alzano la ‘temperatura’ e siamo forse ad un punto di svolta della trama che sta appassionando milioni di telespettatori. La serie turca andrà come sempre in onda questa sera – 9 febbraio 2025 – in prima serata su Canale 5 e le attese rischiano di essere superate dalle emozioni che promettono gli episodi che presto andranno a soddisfare la curiosità degli appassionati.

Anticipazioni Mina Settembre 3, puntata 9 febbraio 2025 su Rai Uno/ Che tensione con Domenico…

Le anticipazioni Tradimento per la puntata di questa sera – 9 febbraio 2025 – partono da una clamorosa scoperta con protagonisti Burcu e Yesim. La loro abitazione, lo sfavillante palazzo dove vivono da anni deve essere assolutamente evacuato a causa della presenza di una crepa che potrebbe mettere a repentaglio la vita di tutti i presenti laddove dovesse determinare un crollo totale. Il primo approfitta della tensione del momento per appropriarsi del cellulare della donna per addossare poi la colpa a Tarik, in realtà ignaro di quanto accaduto.

Anticipazioni My Home My Destiny, puntata 10 febbraio 2025/ Baris ferito allontana Zeynep, lei lo raggiunge

Buone notizie per Oylum ma la verità… Il colpo di scena con le anticipazioni Tradimento, puntata 9 febbraio 2025

Nel frattempo, ottime notizie per Oylum accompagnato da Tolga ad un consulto medico; finalmente la malattia inizia a sparire e la guarigione procede ad ottimi passi. Presto potrà finalmente tornare a ballare dando seguito alla sua grande passione. Qualcosa però non è stato messo in conto; Oylum non ha ancora confessato la volontà di non voler più partire, vuole restare ad Istanbul.

Le anticipazioni Tradimento procedono con i grandi festeggiamenti per Guzide con protagonisti anche Tolga, Ozan e proprio Oylum che approfitta del momento per confrontarsi con Tolga a proposito della decisione di non voler più lasciare Istanbul. Grande delusione, soprattutto per il fatto di aver tenuto allo scuro la madre a proposito di questa sofferta decisione. Ma quali saranno i risvolti e le emozioni dei personaggi coinvolti? Appuntamento a questa sera – 9 febbraio 2025 – per assaporare tutti colpi di scena della nuova puntata di Tradimento.

Anticipazioni Tradimento, 8 febbraio 2025/ Burcu devasta la casa di Guzide, lei sospetta di Yesim