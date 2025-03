Arriva questa sera – 9 marzo 2025 – un nuovo appuntamento con il dezi turco che tanto sta appassionando i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni Tradimento portano la tensione ai massimi storici; protagonista – suo malgrado – Tarik: l’uomo si ritroverà a sua insaputa in un piano strategico ordito alle sue spalle sia per macchiarne la reputazione sia per estorcere una somma di denaro più che consistente: riuscirà a scoprire la verità in tempo?

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di questa sera, 9 marzo 2025 – partono da una situazione alquanto spigolosa con protagonista Tarik. Olatan e Ozan sarebbero riusciti a mettere le mani su foto compromettenti sul suo conto e al fine di esporlo al pubblico ludibrio decidono, con il supporto di Elmas, di pubblicare il tutto al fine di rovinare in maniera inesorabile la sua reputazione.

Nihal e Yesim, un piano diabolico… Anticipazioni Tradimento, puntata 9 marzo 2025

La circolazione del video con protagonista Tarik genera un circolo vizioso di proposte di corruzione, tentativi di acquisizione del video; il tutto mediante richieste economiche dal valore anche piuttosto importante. Nihal e Yesim, in particolare, sono pronte a dividersi circa 500 mila dollari per far credere che Melis sia in realtà nata da una relazione extraconiugale di Tarik per rincarare la dose su quanto accaduto.

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di oggi, 9 marzo 2025 – proseguono con la richiesta di ricatto diretto a Tarik. Ovviamente Yesim e Nihal organizzano il piano in maniera meticolosa per portare l’uomo nella trappola e portarlo a sborsare esattamente 200mila euro. Addirittura riescono a mettere le mani su un falso test del DNA; una prova apparentemente inconfutabile e che spinge Tarik ad accettare il ricatto. Tutti sono però ignari del fatto che Elmas, controllando il cellulare dell’uomo, è già a conoscenza di tutto ed è pronto a rivelarlo proprio a Guzide.

Tradimento, dove e quando vedere la nuova puntata

Ultimate le anticipazioni Tradimento, è tempo di scoprire dove e quando vedere la nuova puntata del dezi turco. Come ogni domenica, appuntamento in prima serata su Canale 5, oggi 9 marzo 2025. L’episodio di questa sera sarà disponibile anche per la visione in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity.