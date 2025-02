Tradimento, puntata del 23 febbraio 2025: torna l’appuntamento domenicale con la fiction

Anche oggi, domenica 23 febbraio, una nuova puntata di “Tradimento” è pronta a far compagnia ai telespettatori. La serie turca con Vahide Percin andrà in onda alle 14.10 su Canale 5 in questa domenica: come sempre, infatti, anche nel fine settimana tiene incollati i telespettatori alla tv, che non vedono l’ora di capire come evolveranno le vicende che vedono intrighi e misteri da scoprire in una famiglia apparentemente perfetta che però non lo è affatto

In attesa di scoprire le vicende che lasceranno con il fiato sospeso tutti nelle prossime settimane di programmazione di “Tradimento”, nello specifico andiamo a conoscere le anticipazioni di oggi, con la puntata in onda su Canale Cinque stasera che si preannuncia scoppiettante e ricca di sorprese.

Anticipazioni Tradimento, puntata del 23 febbraio 2025: Oylum e Tolga, il confronto

Cosa succederà nell’appuntamento di questa sera di “Tradimento”? Nella puntata di oggi, 23 febbraio, Umit, Nazan, Oylum, Ozan e Guzide andranno al ristorante per festeggiare la vittoria. Una volta terminata la cena Oylum e Tolga si apparteranno per parlare quest’ultimo si mostra molto dispiaciuto per ciò che ha commesso. Tolga, dopo vari dubbi, deciderà di soprassedere e di non lasciarlo, troverà inoltre il coraggio di affrontare il padre e rompere ogni genere di rapporto con lui.

Behram farà tappa a casa di Oylum e le chiede di salire in auto con lui, la porta al suo ristorante dove c’è una sorpresa per lei, Oyku però si sentirà male a causa di un’ intossicazione e avrà bisogno di essere portata in ospedale, dopo il ricovero per essere rilasciata dalla struttura si renderà necessario un documento della bambina, viene coinvolto nella questione Ozan, che sarà costretto a quel punto di fingere di essere il papà per poter ottenere il via libera, l’uomo accetterà, ma spunteranno altre vicende e colpi di scena.